Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 раскрыли секрет об инновационной детали будущей игры

На официальном аккаунте игры в твитере поделились важным секретом о разработке амбициозного проекта. Подробнее в материале.

Долгожданный S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской компании GSC Game World продолжает обрастать деталями и подробностями, которыми разработчики время от времени делятся с поклонниками.

Интересно Скрытые детали и интересный намек: авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 разобрали геймплейный трейлер игры

Официальный аккаунт игрового движка Unreal Engine в твиттере еще неделю назад поделился постом в котором анонсировал, что уже более 80 игровых тайтлов разрабатываются на новейшем Unreal Engine 5. Заявление не вызвало особого ажиотажа и потерялось в ленте большинства людей, однако сегодня разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили на него весьма интересным сообщением.

Эй @UnrealEngine, можете не стесняться вспоминать, что мы работаем на UE 5, – говорится в сообщении украинских разработчиков.

Похоже, что такой текст несколько застал врасплох работников ответственных за коммуникацию на странице Unreal Engine и они с удивлением отметили: "Без проблем! Просто думали, что это секрет...".

На что, в свою очередь, представители компании GSC Game World ответили: "Больше нет. Дайте пять!" и поделились эксклюзивным скриншотом рабочего процесса, на котором изображена часть ландшафта Зоны отчуждения из будущей игры.

Это стало большим сюрпризом для фанатов проекта, ведь сначала игра разрабатывалась на Unreal Engine 4, но, похоже, что разработчики решили перейти на новый инновационный движок. Таким образом, S.T.A.L.K.E.R. 2 выступит в авангарде и станет одной из первых игр, использующих ультрасовременный UE 5, что автоматически значит, что графика в игре действительно будет не просто хорошей, а на высшем уровне.

Надеемся, что переход на новые технологии не задержит релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, который запланирован на 28 апреля 2022 года для Xbox Series X|S и ПК.