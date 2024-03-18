Создатели модов для Star Wars обвиняют разработчиков игры в краже их работ

Несколько дней назад состоялся релиз Star Wars: Battlefront Classic Collection, ремастера классических игр с бонусными картами в комплекте. С самого старта игроки возненавидели этот проект, выставляя ему негативные оценки. Сейчас в Steam итог рецензий определяется как "исключительно отрицательные". Однако это не единственная беда студии Aspyr.

Еще перед выходом коллекции разработчики представили трейлер будущих ремастеров, после чего один из игроков заявил, что кадры, которые появились в ролике, свидетельствуют о несогласованном использовании его модификации.

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Что известно

Apsyr опубликовали заявление, согласно которому они "ошибочно" использовали контент, которого "нет в продукте", снимая кадры-заполнители для трейлера.

Однако после полного релиза игроки, похоже, обнаружили доказательства того, что до патча, который был выпущен в последнюю минуту, игра всё же поставлялась с этим модом, тогда как его автора даже не упомянули в титрах. Среди доказательств приводят короткий видеоролик, на котором видно персонажку Asajj Ventress в том варианте, в который ее превращает мод, а не в том, каким ее сделали создатели игры.

В текущей версии игры анимации, характерные для Asajj Ventress в моде от Iamashaymin, уже удалены. Apsyr пока не дает дополнительных комментариев.

Смотрите официальный трейлер игры: видео

Все очень плохо

Модеры уже взялись за исправление этой неудачной версии игры, составляя растущий список проблем, которые будут устранены в ближайшее время.

Сообщество модификаторов уже было готово к тому моменту, когда они анонсировали игру,

– говорит Iamashaymin.

Как рассказывает фанат игры, он и его коллеги надеялись хотя бы на исправление старых известных ошибок, которые они уже давно устранили с помощью своих модов. Вместо этого многие из них остались на месте. Поэтому теперь они работают над портированием своих работ на новые ремастеры, называя Star Wars: Battlefront Classic Collection "очень сломанной игрой, со многими проблемами".

Игроки жалуются на многочисленные проблемы с HUD и пользовательским интерфейсом, поиском серверов, подключением, графикой, декомпиляцией файлов, освещением. Кроме того, жалуются на другие баги, как, например, "появление черной пустоты".