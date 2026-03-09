Разработчиков Battlefield 6 сокращают, несмотря на успех игры

Коммерческий успех Battlefield 6 не спас студию и часть разработчиков шутера сократили. Увольнения коснулись сразу нескольких студий, которые работают над франшизой Battlefield.

В Electronic Arts "оптимизацию штата" объяснили внутренней реорганизацией команд, занимающихся поддержкой шутера после релиза, отмечает IGN.

Смотрите также Кто-то мог украсть начальный код GTA 6, но до сих пор его не опубликовал

Почему EA увольняет разработчиков Battlefield 6, если игра была успешной?

Успех игры не всегда гарантирует стабильность для тех, кто ее создавал. Увольнения коснулись нескольких студий, входящих в объединение Battlefield Studios. Говорится о DICE, Criterion, Ripple Effect и Motive Studios – команды, которые совместно разрабатывали и поддерживают новую часть популярной серии.

Сколько именно сотрудников потеряли работу, пока не сообщается. Сейчас EA меняет структуру разработки и поддержки игры уже после ее выхода.

Несмотря на сокращение, все четыре студии продолжат работу. Однако увольнения затронули отдельные подразделения и офисы в каждой из этих команд. Редакция IGN обратилась к Electronic Arts с запросом относительно деталей ситуации и масштаба сокращений, однако точные цифры пока не разглашаются.

В самой компании, как сообщает PCGame, отмечают: эти кадровые решения не связаны с будущими изменениями в статусе Electronic Arts.

Ранее мы сообщали, что издателя планируют перевести в частную собственность – EA купили инвесторы из Саудовской Аравии. Покупателем выступил консорциум инвесторов, в который входят Silver Lake, Affinity Partners, а сделку закроют в первом квартале 2027 финансового года – то есть в период с апреля по июнь.

Общая сумма сделки составляет около 55 миллиардов долларов. В то же время она приведет к появлению у EA долга примерно на 20 миллиардов долларов и значительной зависимости компании от инвестиций PIF.

Battlefield 6 вышла 10 октября на PC (Steam, Epic Games Store и EA App), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Хотя в Steam отзывы пользователей остаются "смешанными", старт игры стал рекордным для всей серии Battlefield. Более того, по итогам 2025 года Battlefield 6 стала самой продаваемой игрой в США.