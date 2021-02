Разработчиков из студии Naughty Dog впечатлил косплей на кликера с дилогии The Last of Us. Они даже отметили, что сначала не поверили, что это не кадр из видеоигры.

Наверное, дилогию The Last of Us знают все поклонники видеоигр. Эти проекты получили всеобщее признание среди геймеров и большое количество наград. Поэтому неудивительно, что очень часто появляются косплеи на различных героев из этих игр. Правда, на этот раз косплей достаточно неординарный, потому что его авторов заинтересовал зомби с прозвищем кликер.

Читайте также Высокие, красивые и опасные: лучшие косплеи на Леди Димитреску с Resident Evil – фото

Напомним, что во вселенной The Last of Us значительная часть населения планеты была поражена грибом кордицепсом. Немалое количество людей превратилось в зомби, а выжили единицы. Кликер – это третья и знаковая стадия инфекции, вызываемой этим грибом.

В таких зомби почти ничего не осталось от людей, правда, они невероятно сильные и очень смертоносные. В этих созданий не осталось лица, потому что на его месте растет этот гриб. Кликеры слепые, а своих жертв находят благодаря эхолокации: они выдают специфические звуки и именно поэтому получили свое название.

Кликер с дилогии The Last of Us – видео

Понятно, что для такого косплея нужно хорошо поработать над костюмом и гримом. Именно это и очень удачно сделали фотограф Алон Левин и косплеер Галла Шир. Их работа очень понравилась геймерам, а также разработчикам дилогии The Last of Us. Представители Naughty Dog написали в твиттере следующее:

Нам пришлось взглянуть на снимок дважды, чтобы понять, что это фото косплея, а не скриншот. Удивительная работа фотографа Алона Левина и косплеера Галла Шира!

Отметим, что разработчики этой игры часто публикуют в твиттере косплеи по мотивам их проектов. Они даже создали специальный раздел на своем сайте для таких работ. Жаль, что авторы пока поделились только одной фотографией со своей фотосессии.

We had to do a doubletake to realize that this was a cosplay photo and not a screenshot. Amazing work by photographer Alon Levin and cosplayer Gull Sheer!



Send us your own cosplay shots here: https://t.co/rkNPoi2lDv pic.twitter.com/Gf9vbWyqeu — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 15, 2021

Косплей на кликера / твиттер Naughty Dog