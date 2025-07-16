Fallout 5 получил официальный "зеленый свет"

После бешеного успеха телесериала поклонники Fallout с нетерпением ждут новую игру. Согласно последним слухам от инсайдеров, их ожидания могут оправдаться – игра Fallout 5, похоже, официально получила зеленый свет на разработку. Однако главная интрига остается нерешенной: кто именно воплотит этот проект в жизнь?

Что известно о разработке Fallout 5?

По данным инсайдера и исполнительного редактора Windows Central Джеза Кордена, которые он озвучил в подкасте Xbox Two, игра Fallout 5 получила полное одобрение и перешла в фазу активной разработки. Однако, по его словам, главная команда Bethesda Game Studios вряд ли участвует в этом процессе. Сейчас ее ресурсы сосредоточены на создании дополнений для Starfield и долгожданной The Elder Scrolls VI, о чем ранее заявлял и руководитель студии Тодд Говард, пишет 24 Канал.

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Кто же тогда разрабатывает игру? Корден предполагает, что для этого могли сформировать совершенно новую команду или же передать проект какой-то из имеющихся студий из коллекции Microsoft. Хотя фанаты мечтают о возвращении игры под крыло Obsidian Entertainment, которая создала культовую Fallout: New Vegas, инсайдер считает такой сценарий маловероятным. Наиболее реалистичным вариантом выглядит создание отдельной команды, которая будет заниматься исключительно франшизой Fallout.

Интересно, что толчком для старта разработки Fallout 5 могла стать отмена другого амбициозного проекта. Корден утверждает, что Microsoft решила перераспределить инвестиции, которые предназначались для новой неанонсированной MMO от ZeniMax Online (разработчиков The Elder Scrolls Online). Вместо того, чтобы вкладывать огромные средства в рискованный проект, который должен был бы конкурировать с гигантами рынка, компания выбрала более надежный путь – инвестировать в Fallout, популярность которой сейчас на пике.

Стоит отметить, что сам Джез Корден советует относиться к этой информации с осторожностью, поскольку данных для уверенности еще недостаточно. Даже если Fallout 5 действительно получила "зеленый свет", ее релиз состоится еще очень нескоро.