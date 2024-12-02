Рецензии на новую игру об Индиане Джонсе появятся уже на этой неделе –слив журналистов

С долгожданным релизом Indiana Jones and the Great Circle, который уже не за горами, портал MP1st сообщил, когда фанаты могут ожидать первые рецензии на игру.

Разработанная MachineGames, известной по серии Wolfenstein, игра обещает увлекательное сочетание линейного сюжета и открытого исследования, сообщает 24 Канал.

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По данным MP1st, эмбарго на рецензирование Indiana Jones and the Great Circle будет снято 6 декабря в 3:00 утра по киевскому времени. Это совпадает с началом раннего доступа для игроков, оформивших предзаказ на премиум-издание игры.

MP1st, журналисты которого уже знакомятся с игрой, также отметил, что Bethesda Softworks планирует выпустить официальный стартовый трейлер 2 декабря в 18:00 по киевскому времени.

Что известно об Indiana Jones and the Great Circle

Сюжет игры начинается с кражи ценных артефактов прямо из-под носа Индианы Джонса. Объединившись с итальянской журналисткой Джиной, которая ищет свою сестру, легендарный археолог отправляется в приключение, раскрывающее глобальный заговор. По дороге дуэт сталкивается с немецким археологом Эммерихом Фоссом, который стремится найти внеземные артефакты большой силы.

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Релиз новой игры про Индиану Джонса состоится 9 декабря для ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X/S и Game Pass, а версия для PS5 запланирована на весну 2025 года. Игра обещает захватывающее сочетание линейного и открытого мира, оставаясь верной духу приключений франшизы.