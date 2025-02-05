Red Dead Redemption 2 второй раз за неделю побила рекорд количества одновременных игроков

Red Dead Redemption 2 установила два рекорда одновременного количества игроков в Steam в течение недели. Первый показал результат в 86 717 человек. Сколько же удалось собрать теперь?

Новые рекорды

Red Dead Redemption 2 вышла еще в 2018 году, но все еще остается крайне популярной. О ней до сих пор говорят в соцсетях, стримят в прямом эфире, находят новые великодки и скрытые секреты. Неудивительно, что время от времени она переживает всплески и падения активности. Очередной такой подъем продолжается именно сейчас. Предыдущий рекорд составлял 77 655, и он был побит еще в 2023 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Теперь игра сначала достигла 86 717 игроков в Steam, а затем достигла 86 717 игроков в Steam 99 993 одновременных игроков. Произошло это в середине дня 2 февраля. На момент написания этого материала в Red Dead Redemption 2 играло 83 686 человека и игра продолжает проседать.

Конечно, игра даже не приближается к хиту Rockstar 2013 года, GTA V, который почти десять лет назад достиг пика в 364 548 игроков и за последние 24 часа собрал более 200 000 игроков.

Но почему же Red Dead Redemption 2 устанавливает новые рекорды по количеству игроков в Steam именно сейчас? Причина в скидках. Хит Rockstar получил огромную 80% скидку, что снизило ее цену до 299 гривен. Купить Red Dead Redemption 2 по такой цене – абсолютная находка, ведь обычно игра стоит 1499 гривен.

Это не единственная игра, которую сейчас можно приобрести по скидкам, ведь распродажа в Steam от Rockstar Games предлагает сейчас сниженные цены и на другие проекты, в частности GTA в разных версиях и Bully.