Игрок The Witcher 3 показал редкостную сцену из игры, которую пропустило большинство геймеров
Источник:Jnarvaeztheabnormal на Reddit
Поклонник The Witcher 3: Wild Hunt с удивлением обнаружил в игре интересную кат-сцену, которую большинство геймеров могли пропустить из-за ее неочевидности.
Любознательный геймер поделился в сети находкой, которая удивила немало фанатов The Witcher 3.
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Большинство игроков точно пропустили этот ролик
Путь Геральта в третьей части известной серии приводит игроков в Новиград, где прямо перед городом Белый Волк может увидеть охотников на ведьм, озабоченных экзекуцией мужчины на костре.
Пользователь Reddit под ником Jnarvaeztheabnormal заинтересовался тем можно ли спасти узника, а потом поделился на платформе результатом своего эксперимента.
Достав стальной меч и соединив его с использованием ведьминских чар, геймер быстро справился с охотниками и стражниками, освободив загадочного пленника.
Редкая сцена – смотреть видео
После драки начался ролик в котором Геральт идентифицировал спасенного мужчину как Морица Дифентеля, друга рыжеволосой волшебницы Трисс Меригольд.
В комментариях немало фанатов The Witcher 3 выразили удивление наличию такой сцены, ведь даже не задумывались над возможностью вмешаться в процесс казни.