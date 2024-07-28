Игрок The Witcher 3 показал редкостную сцену из игры, которую пропустило большинство геймеров

Поклонник The Witcher 3: Wild Hunt с удивлением обнаружил в игре интересную кат-сцену, которую большинство геймеров могли пропустить из-за ее неочевидности.

Любознательный геймер поделился в сети находкой, которая удивила немало фанатов The Witcher 3.

Стоит внимания Почему не стоит волноваться за STALKER 2: 4 игры, которые стали удачными несмотря на частые переносы

Большинство игроков точно пропустили этот ролик

Путь Геральта в третьей части известной серии приводит игроков в Новиград, где прямо перед городом Белый Волк может увидеть охотников на ведьм, озабоченных экзекуцией мужчины на костре.

Пользователь Reddit под ником Jnarvaeztheabnormal заинтересовался тем можно ли спасти узника, а потом поделился на платформе результатом своего эксперимента.

Достав стальной меч и соединив его с использованием ведьминских чар, геймер быстро справился с охотниками и стражниками, освободив загадочного пленника.

Редкая сцена – смотреть видео

После драки начался ролик в котором Геральт идентифицировал спасенного мужчину как Морица Дифентеля, друга рыжеволосой волшебницы Трисс Меригольд.

В комментариях немало фанатов The Witcher 3 выразили удивление наличию такой сцены, ведь даже не задумывались над возможностью вмешаться в процесс казни.