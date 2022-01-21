Рей Мистерио, Джон Сина и Гробовщик: вышел первый трейлер игры WWE 2K22

Студия Visual Concepts поделилась новой информацией об игре WWE 2K22. Она назвала официальную дату выхода видеоигры, а также представила ее первый полноценный трейлер.

Наверное, все поклонники виртуального реслинга знают, каким провалом обернулся релиз игры WWE 2K20. Этот проект получил очень низкие оценки от критиков и геймеров, поэтому разработчики решили сделать перерыв и выделить больше времени на производство новой части.

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Стоит отметить, что представители студии Visual Concepts действительно не спешили: первый тизер они продемонстрировали в апреле прошлого года (во время WrestleMania 37), а подробной информацией поделились только сейчас, то есть за семь недель до официального релиза. Кстати, дату выхода видеоигры WWE 2K22 авторы назвали также только сейчас – 11 марта. То есть выходит, что разработчики этой популярной серии взяли перерыв на два с половиной года.

WWE 2K22 / Фото с официального сайта видеоигры

Также разработчики представили первый полноценный трейлер и поделились общей информацией о видеоигре. Они отметили, что в игре WWE 2K22 будет усовершенствованный игровой движок, улучшенная графика, обновленная система управления и немало других нововведений. Также авторы рассказали, что в видеоигре появятся следующие режимы: 2K Showcase, MyGM, MyFACTION, MyRISE, Universe Mode и Creation Suite.

Из интересного еще можно отметить, что лицом будущей видеоигры станет легендарный лучадор Рей Мистерио. Он изображен на обложке и артах игры WWE 2K22, а также ему будет посвящен фирменный режим 2K Showcase.

Первый трейлер видеоигры WWE 2K22: видео

Напоследок стоит отметить, что игра WWE 2K22 выйдет на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Всего существует сразу четыре издания видеоигры: стандартное, Cross-Gen Digital Bundle, Deluxe Edition и nWo 4-Life Edition. Базовое издание на PC стоит 1499 гривен, на PlayStation – 1999 гривен для PS4 и 2099 гривен для PS5, а на Xbox – 60 долларов для Xbox One и 70 долларов для Xbox Series.