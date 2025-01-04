Видеоигра установила рекорд пика игроков спустя 11 лет после релиза

Произошло совсем незаурядное событие, ведь известная видеоигра поставила новый рекорд по пику одновременных игроков через 11 лет после своего выхода.

Многопользовательская игра в жанре выживания – RUST вышла далеких 11 лет назад, но совсем недавно обновила собственный рекорд по количеству игроков, информирует 24 Канал.

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Новый рекорд

Rust вышла в раннем доступе еще в 2013 году, а ее окончательный релиз состоялся в 2018.

Проект Facepunch Studios перемещает геймеров в пустыню, где им нужно собирать ресурсы и строить собственные укрепления чтобы выжить перед лицом различных угроз.

Трейлер игры – смотрите видео

На протяжении лет Rust сохранила свою популярность, основном благодаря постоянному потоку обновлений от разработчиков.

Именно это помогло игре побить собственный рекорд по одновременному количеству игроков.

Недавно пик пользователей проекта установился на отметке в 259 646 человек.

В честь этого события, разработчики обнародовали еще несколько интересных статистических показателей за 2024 год.

Поэтому, за этот период произошло более чем 325 миллионов игровых сеансов, а в целом геймеры (5.5 миллионов уникальных игроков) провели в игре более 40 миллионов часов.