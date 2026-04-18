Стала известна дата релиза Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Авторитетный инсайдер сообщил когда поклонники франшизы Assassin's Creed наконец получат в свои руки ремейк пиратского приключения Black Flag.

После долгих лет слухов о разработке официальный анонс даты релиза ремейка Assassin's Creed: Black Flag остался лишь формальностью, темпаче, что инсайдер Том Хендерсон уже рассказал когда же выйдет игра, информирует Insider Gaming.

Когда ждать релиз ремейка Black Flag?

В начале марта Ubisoft осчастливила фанатов известной серии, подтвердив существование ремейка "пиратской" части игры.

Стало известно, что обновленная версия получила название Assassin's Creed: Black Flag Resynced, но разработчики показали геймерам лишь один концепт-арт, пообещав полноценное представление позже.

Как утверждает журналист и инсайдер Том Хендерсон, Ubisoft планировали представить игру 16 апреля, разослав контентмейкерам и блогерам примерно 30-минутный ролик с демонстрацией проекта.

За считанные часы до этого, студия внезапно решила перенести анонс на следующую неделю.

Insider Gaming решили не раскрывать деталей увиденного, но заверили что игра "выглядит потрясающе".

Единственной информацией, которой издание решило поделиться раньше времени стала дата релиза игры. Итак, Assassin's Creed: Black Flag Resynced выйдет 9 июля 2026 года.

