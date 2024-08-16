В недавней заметке в блоге PlayStation британские разработчики из Revolution Software подтвердили дату выхода долгожданного ремастера. Изначально анонсированная прошлым летом с ожидаемым релизом в начале 2024 года, разработка столкнулась с задержками, что привело к переносу даты запуска на 19 сентября 2024 года.

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Одновременно с этим объявлением был также выпущен новый трейлер, демонстрирующий улучшения игры.

Трейлер Broken Sword: Shadow of the Templars

Особенности ремастера Broken Sword: Shadow of the Templars

Игра получит значительное визуальное обновление, она будет работать в разрешении 4K. Ремастер содержит перерисованные фоны, переработанную спрайт-анимацию, улучшенный звук и улучшенную графику, которые добавляют новой яркости красочным пейзажам, детализированным персонажам и запутанным локациям игры.

Коротко о сюжете

История игры рассказывает об отважном американском туристе Джордже Стоббарте и французской журналистке Николь Коллар, которые отправляются в кругосветное путешествие. Они посетят экзотические локации полны древних тайн и узнают о тайном заговоре.

Поклонники оригинальной игры будут рады узнать, что в ремастере сохранен увлекательный сюжет, классический геймплей и сложные головоломки, которые сделали Broken Sword: Shadow of the Templars культовой игрой.

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Кроме того, ремастер имеет полностью озвученных персонажей, что добавит атмосферы и погружения в игру... Поэтому рекомендуем отметить в своих календарях 19 сентября 2024 года и приготовиться пережить культовое приключение еще раз, или открыть ее для себя впервые.