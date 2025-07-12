Rockstar могли случайно выдать свои планы на GTA 4

Геймеры заметили кое-что странное на сайте Rockstar, что может указывать на планы разработчиков относительно будущего культовой Grand Theft Auto 4.

В списке самых желанных ремастеров видеоигр всегда найдется место GTA 4, но выглядит так, что ждать момента, когда мольбы геймеров станут реальностью, осталось не слишком долго, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Выйдет раньше GTA 6?

Выпущенная в далеком 2008 году для PlayStation 3 и Xbox 360, GTA 4 до сих пор считается немалым количеством геймеров лучшей игрой в серии.

Несмотря на то, что проекту уже более 17 лет, возвращаться на мрачные улицы Либерти-Сити остается так же увлекательно, а фанаты игры продолжают надеяться однажды получить ремастер или хотя бы версию для современных консолей. Учитывая новую находку геймеров можно предположить, что вскоре что-то из этого может стать правдой.

Доказательства существования потенциального ремастера или порта Grand Theft Auto 4 на новое поколение консолей заметили на сайте поддержки Rockstar Games, где проект внезапно появился в перечне игр для PlayStation 4 – платформы, на которой он пока недоступен.

Добавляет угла меда то, что ранее в этом году уже появлялись предположения о ремастере, а проверенный инсайдер сообщал, что Rockstar годами работали над портом GTA 4 и его релиз, вероятно, состоится уже к концу 2025 года.

Разговоры о ремастере или порт распространились по сети как лесной пожар и многие теперь действительно надеются на такой подарок от разработчиков чтобы сгладить ожидания GTA 6.