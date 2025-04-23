Ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion стал хитом среди пользователей Steam

Несмотря на почти полное отсутствие рекламной кампании, ремастер культовой фэнтезийной RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion от Bethesda Game Studios дебютировал с невероятным успехом. Уже в первые сутки игра достигла значительных успехов на платформе Steam.

Обновленная версия культовой RPG, которая вышла под названием The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, сразу после релиза возглавила глобальный чарт продаж в Steam, информирует 24 Канал. И это несмотря на почти полную стоимость в 50 долларов и доступность в подписке Game Pass на старте.

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Кроме того, утром 23 апреля количество одновременных игроков в ремастер на Steam достигло почти 182,3 тысячи – это второй лучший показатель среди всех игр серии на платформе.

Для сравнения, оригинальная версия The Elder Scrolls IV: Oblivion в свое время собрала максимум 6,3 тысячи игроков одновременно, а рекорд серии до сих пор принадлежит The Elder Scrolls V: Skyrim – 287,4 тысячи пользователей.

На момент публикации ремастер уже собрал более 7,7 тысяч отзывов в Steam (8,3 тысячи с учетом покупок вне платформы), большинство из которых – "очень положительные". Общий рейтинг игры составляет 83%.



Успехи The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered / Скриншот 24 Канала

Игроки отмечают, что обновленная версия сохраняет атмосферу и дух оригинальной игры, одновременно хвалят улучшенную графику.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышла 22 апреля для ПК (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X|S, а также в сервисе Game Pass. Релиз работает на движке Unreal Engine 5, тогда как за игровую физику и геймплей до сих пор отвечает оригинальный Gamebryo.