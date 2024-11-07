Слухи утверждают, что через несколько дней мы увидим ремастер культовой игры 1995 года

В соцсети X появилась информация о якобы готовящемся ремастере Warcraft II. Хотя уверенности в этой информации нет, многие отнеслись к утечке с большим энтузиазмом, увидев изображения обложек к предполагаемой игре.

Детали

Информацию о вероятном ремастере опубликовал пользователь Stiven_SRB. Он часто пишет об играх Blizzard как о своем самом большом увлечении, поэтому люди, которые также интересуются проектами студии, уже привыкли полагаться на его информацию. Это придает ей большей легитимности и надежности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Недавно также появилась информация о том, что готовится огромное обновление для Warcraft III: Reforged – игры, которая вызвала немало споров в сообществе поклонников франшизы. Она вышла с многочисленными багами, изменив лишь графику (да и то не очень удачно), но оставив все остальное таким, каким оно было в начале 2000-х. Фанаты не получили ни нового контента, ни каких-то улучшений.

Однако 30-я годовщина вселенной Warcraft быстро приближается. 13 ноября состоится специальная презентация, во время которой мы услышим о контенте из World of Warcraft, Hearthstone и Warcraft Rumble. Однако Blizzard Entertainment анонсировала много сюрпризов, поэтому не исключено, что одним из этих сюрпризов станет именно Warcraft II Remaster.

Хотя сообщение Stiven_SRB не содержит много информации, он сопровождает его четырьмя изображениями, которые, как ожидается, являются обложками к игре, ее логотипом и, вероятно, иконкой запуска.

Можно уже сейчас сказать, что фанаты серии будут ожидать от студии, что она научилась на своих ошибках и не допустит их в новом ремастере. Если нам таки расскажут о Warcraft II Remastered 13 ноября, то, вероятно, это будет лишь анонс, а дата выхода будет назначена где-то на позже.