Легендарное приключение возвращается: разработка ремейка Baldur's Gate 2 официально стартовала

После ошеломляющего успеха третьей части серии, мир Забытых Королевств снова готовится к большим изменениям. Легендарная история о потомках Баала возвращается в современном виде, обещая игрокам знакомые приключения с совершенно новым уровнем исполнения и неожиданными техническими решениями.

Удастся ли разработчикам повторить успех Larian?

Wizards of the Coast решили вернуть игроков на Побережье Мечей еще до того, как мир увидит ожидаемую Baldur's Gate 4. Согласно последним данным, в разработке находится полноценный ремейк Baldur's Gate 2, а вместе с ним, вероятнее всего, обновят и первую часть серии. Главной сенсацией стало привлечение к проекту Кевина Мартенса – человека, который когда-то выступал сопутствующим дизайнером оригинала, пишет издание PC Gamer.

Кевин Мартенс имеет впечатляющий послужной список, который охватывает золотую эру ролевых игр

В свое время он работал в студии BioWare над такими шедеврами, как Jade Empire, Baldur's Gate 2 и дополнением Throne of Bhaal.

Его опыт также включает работу над Neverwinter Nights и первой частью Mass Effect.

В 2009 году он присоединился к Blizzard, где занимал должность ведущего дизайнера контента для Diablo 3.

Сейчас Мартенс уже сотрудничает с Archetype Entertainment – дочерней структурой WotC, где помогает в создании научно-фантастической RPG Exodus, однако параллельно он уже сосредоточился на возрождении классики Baldur's Gate.

Ремейк оставляет больше пространства для драматических изменений. Непонятно, насколько глубокими они будут, но это захватывающая перспектива,

– прокомментировал журналист PC Gamer Фрейзер Браун.

Масштаб и технические вызовы

Оригинальная дилогия – это монументальные приключения, на прохождение которых можно потратить сотни часов. Игрокам придется снова посетить город Аткатла, опасное Подземелье, населенное дроу, и даже другие планы существования. Однако главный вопрос заключается в технической реализации. Если предыдущие переиздания от студии Beamdog были лишь улучшенными версиями (ремастерами), то нынешний проект является полноценным ремейком.

Это означает, что разработчики могут полностью пересмотреть боевую систему. Оригинальные игры базировались на боях в реальном времени с тактической паузой, тогда как Baldur's Gate 3 доказала невероятную популярность пошаговых сражений. Пока неизвестно, рискнет ли Wizards of the Coast полностью изменить классическую механику, или предложит гибридный вариант, который удовлетворит и консервативных фанатов, и новую аудиторию.

Трейлер Baldur's Gate 2, выпущенный 11 лет назад: смотрите видео

Стратегия Hasbro и контекст рынка

Компания Hasbro, которой принадлежит Wizards of the Coast, пытается максимально эффективно использовать успех Baldur's Gate 3. Несмотря на то, что студия Larian покинула франшизу ради разработки следующей игры во вселенной Divinity, интерес к бренду остается на пике.

Создание абсолютно новой Baldur's Gate 4 с нуля – это длительный процесс, который может длиться много лет. Ремейки классики в этом контексте выглядят как идеальный стратегический шаг, что позволит заполнить паузу между крупными релизами.

Пройдет много времени, прежде чем какая-либо команда сможет представить Baldur's Gate 4, ведь им придется начинать все с нуля,

– добавил Фрейзер Браун.

Кроме игровых проектов, бренд активно расширяется в других направлениях. Телеканал HBO уже работает над сериалом по мотивам Baldur's Gate 3, который продолжит сюжет игры. Также готовится роман-приквел о прошлом Астариона, официальная кулинарная книга и даже раскраска для фанатов. Все эти шаги свидетельствуют о том, что владельцы прав пытаются превратить серию в настоящую мультимедийную вселенную.

Когда ждать возвращения?

Точных сроков выхода ремейков пока не называют. Эксперты напоминают, что подобные проекты требуют значительного времени: например, создание обновленной версии Oblivion заняло у разработчиков около 4 лет. Учитывая объемы контента в Baldur's Gate 2, игрокам стоит набраться терпения, ведь качественный перенос классической истории на современные рельсы – это вызов даже для опытной команды.