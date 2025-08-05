Издательство THQ Nordic уже рассматривает возможность создания ремейка культовой ролевой игры Gothic 2. Это стало известно несмотря на то, что обновленная версия первой части еще не вышла. Представитель компании отметил, что у команды уже есть много идей по осовремениванию продолжения, которое в свое время также получило культовый статус среди игроков.

Представитель THQ Nordic в интервью изданию Tech4Gamers поделился планами на потенциальное обновление Gothic 2, информирует 24 Канал. Хотя сейчас барселонская студия Alkimia Interactive полностью сосредоточена на завершении ремейка первой Gothic, издательство уже задумывается о будущем франшизы.

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В компании отметили, что после выхода Gothic Remake команда продолжит поддерживать игру, прислушиваясь к отзывам игроков и исправляя возможные ошибки. Только после этого они начнут думать о следующих шагах для серии.

Впрочем, похоже, что размышления уже начались. Представитель THQ Nordic подтвердил, что они с большим удовольствием взялись бы за ремейк Gothic 2 и уже имеют немало идей. По его мнению, вторая часть является значительно более целостной игрой, чем оригинал, и содержит меньше сюжетных пробелов и элементов, требующих кардинальных изменений или улучшений.

Ремейк первой Gothic должен выйти в начале 2026 года для ПК (Steam, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Несмотря на все, долгожданную игру пришлось отложить. Но фанаты не останутся разочарованными – разработчики подготовили для них приятный сюрприз.

Gothic 1 Remake трейлер – смотрите видео: