Nintendo объявила дату выхода Zelda: Ocarina of Time Remake – игра бросит вызов Rockstar

Компания Nintendo официально объявила дату выхода и продемонстрировала геймплей долгожданного ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Этот проект может составить конкуренцию GTA 6.

Обновленная версия легендарной игры выйдет 5 ноября 2026 года эксклюзивно на консоли Nintendo Switch 2 и уже претендует на главные игровые награды, сообщает 24 Канал.

Масштабное обновление культовой классики

Японский медиагигант провел очередную презентацию Nintendo Direct в честь 40-летия знаменитой франшизы.

В ходе мероприятия продюсер серии Эйдзи Аонума впервые представил широкой публике игровой процесс ремейка классической игры 1998 года.

Разработчики Zelda: Ocarina of Time Remake полностью обновили графику, добавили отдельную кнопку для прыжка, полноценное озвучивание в кат-сценах и динамическое время в городах.

Игроки также смогут управлять рогаткой с помощью гироскопа и даже напевать мелодии на окарине в микрофон консоли.

Трейлер игры: смотрите видео

Вместе с игрой компания подготовила юбилейную версию консоли Nintendo Switch 2, которая поступит в продажу 29 октября 2026 года. Корпус устройства, док-станцию и контроллеры Joy-Con оформили в фирменных зеленых, черных и золотых тонах.

Презентация консоли: посмотрите ролик

A Nintendo Switch 2 specially designed for The Legend of #Zelda 40th Anniversary is coming Oct 29!



Plus, a special Nintendo Switch 2 Pro Controller and carrying case are also releasing Oct 29. #NintendoDirect pic.twitter.com/ZKMniD8DEO – Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 8, 2026

Оригинальная Ocarina of Time, выпущенная в 1998 году, завоевала статус одной из величайших игр в истории видеоигровой индустрии.

Несмотря на то, что студия Rockstar Games параллельно готовит к выходу в ноябре свой масштабный блокбастер Grand Theft Auto 6, обновленное приключение Линка имеет все шансы испортить им триумф.

Серия от Nintendo имеет огромную армию преданных поклонников, поэтому именно этот ремейк может побороться за звание Game of The Year, затмив долгожданную новинку от Rockstar.