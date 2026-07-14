Resident Evil Requiem получит "более длинные сюжетные DLC"

Capcom не собирается прекращать разработку Resident Evil Requiem после ее громкого успеха. Известный инсайдер Dusk Golem утверждает, что разработчики готовят масштабные сюжетные дополнения, которые по объему не уступают полноценным историям.

Стратегия больших форматов

Японская студия решила пересмотреть свой подход к расширению вселенной хоррора. Вместо выпуска мелких побочных проектов Capcom планирует инвестировать в большие сюжетные DLC. Эти дополнения по своей амбициозности и продолжительности будут напоминать известные "Shadows of Rose" для Resident Evil Village или "Separate Ways" для обновленной четвертой части, пишет издание TheGamer.

Capcom будет инвестировать в создание более длинных сюжетных DLC в будущих играх серии, которые по длине и масштабности будут схожи с Separate Ways или Shadows of Rose, как для Requiem, так и для будущих игр,

– прокомментировал известный инсайдер и датамайнер Dusk Golem.

Инсайдеры объясняют такой шаг тем, почему в последние годы компания столкнулась с трудностями при создании отдельных побочных игр, подобных сериям Revelations или Survivor. Теперь длинные сюжетные дополнения станут своеобразным "мостиком" между выходом основных частей франшизы. Это позволяет разработчикам экспериментировать с игровыми механиками и новыми героями, не рискуя масштабами больших проектов.

Когда ждать продолжения и кто окажется в центре внимания

Несмотря на большие ожидания фанатов, новые приключения в мире Requiem придется немного подождать. Сообщается, что выход DLC запланирован уже после релиза Resident Evil Veronica – римейка культовой Code Veronica, который должен появиться в следующем году. Такая гибкость в планировании позволяет Capcom оперативно реагировать на запросы сообщества, хотя разработчики обычно не расписывают свои шаги более чем на 5 лет вперед.

Я думаю, некоторые считают, что у Capcom есть какой-то генеральный план, но это не так. Они скорее реагируют на обстоятельства, и я искренне верю, что это помогло привести серию к ее третьему золотому веку,

– добавил Dusk Golem.

Что касается сюжетного наполнения, то финальные сцены Resident Evil Requiem оставили немало вопросов о тайных организациях и судьбе главных героев. Хотя Леон Кеннеди вновь продемонстрировал невероятные навыки в финале игры, эксперты предполагают, что его история может на этом завершиться.

Новым лицом серии называют Грейс, которая уже стала популярной среди игроков. Однако переход к игре за нее может кардинально изменить геймплей, ведь она не является профессиональным бойцом.

Напомним, что Resident Evil Requiem получила высокие оценки от критиков – 89 баллов из 100, а рейтинг от игроков составил 4 балла.