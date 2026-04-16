Тысячи видео удалены: Capcom воюет с блогером, который создает непристойные моды для Resident Evil

Японская компания Capcom решила серьезно взяться за очистку информационного пространства от контента, который, по ее мнению, вредит имиджу ее самых известных серий игр. Главной целью этой кампании стал известный блогер GrizzoUK, чья деятельность была тесно связана с демонстрацией модификаций категории "только для взрослых" для игр Resident Evil и Street Fighter.

Ситуация получила огласку после того, как автор опубликовал видео продолжительностью в целый час, где подробно рассказал о беспрецедентном давлении со стороны правообладателей. Об этом пишет TheGamer.

Какие последствия будет иметь цензура от Capcom для игрового сообщества?

По словам ютубера, он получил официальное электронное письмо от Capcom с категорическим требованием удалить 1 005 роликов со своего канала. Весь этот огромный массив видеоматериалов содержал демонстрацию так называемых NSFW-модов.

Подобные модификации обычно предлагают игрокам полностью обнаженные модели персонажей, изменяют их пропорции тела или добавляют чрезмерно откровенные костюмы. Сообщество мододелов работает чрезвычайно оперативно: например, для игры Resident Evil Requiem, которая официально вышла 27 февраля 2026 года, модификация, оставляющая главного героя Леона без рубашки, появилась уже через четыре дня после релиза.

Однако проблемы блогера не ограничились только претензиями от юристов Capcom. Администрация YouTube временно заблокировала его учетную запись, ссылаясь на многократные нарушения внутренней политики платформы в отношении сексуального контента и обнаженности. Канал удалось вернуть к жизни только после полного удаления более тысячи видео и подачи официальной апелляции.

Несмотря на восстановление доступа, GrizzoUK заявил, что эти события крайне негативно повлияли на статистику его канала, приведя к резкому падению количества просмотров, как заметило издание Kotaku.

GrizzoUK защищается, нападая на других

В попытке защититься блогер пытался апеллировать к справедливости в своем ответном письме к Capcom. Он прямо спросил представителей компании, почему именно он стал мишенью для таких жестких действий, в то время как многие другие авторы продолжают беспрепятственно публиковать аналогичный контент.

Чтобы подтвердить свои слова, он даже добавил в письмо ссылки на каналы других криэйторов, которые занимаются подобной деятельностью. YouTuber считает, что этот случай может стать началом конца для всех модификаций, которые меняют костюмы героев.

Сейчас он решил изменить тематику своих видео о Resident Evil, ограничившись лишь демонстрацией модификаций на оружие, поскольку они пока не вызывают нареканий со стороны издателя.

Для взрослых, но не очень

Интересно, что несмотря на рейтинг "Mature 17+" из-за наличия интенсивного насилия и крови, Capcom оказалась крайне чувствительной именно к сексуальному аспекту модификаций для Resident Evil Requiem.

При этом борьба с откровенным контентом со стороны самого YouTube выглядит несколько непоследовательной: на канале того же самого автора все еще остается большое количество роликов с интимными модами для игры Stellar Blade, где демонстрируются весьма смелые наряды и специфические изменения фигур персонажей.

Сейчас GrizzoUK продолжает обсуждать с подписчиками проблемы современной системы модерации на YouTube, пытаясь понять новые правила игры в индустрии, где граница между творчеством фанатов и авторским правом становится все тоньше.