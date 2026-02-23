Разработчик Resident Evil Requiem пожелал "тысячу смертей" тем, кто распространяет утечки

Известный геймдизайнер Хидеки Камия эмоционально отреагировал на преждевременное появление спойлеров к ожидаемому экшен-горору Resident Evil Requiem. Копии игры оказались у некоторых пользователей за десять дней до официального релиза, что вызвало волну публикаций сюжетных деталей в социальных сетях.

Камия назвал такие действия эгоизмом, который нивелирует усилия разработчиков и портит впечатление тысячам игроков. Свою жесткую реакцию на ливни геймдизайнер опубликовал на собственной странице в соцсети X.

Почему разработчик так остро отреагировал на преждевременные утечки сюжета?

Дело в том, что Resident Evil Requiem вот-вот выйдет – релиз состоится уже через несколько дней. Ситуация вокруг игры обострилась, когда в интернете начали массово появляться подробности сюжета, судьбы персонажей, описания злодеев и даже финальные сцены.

Это произошло из-за того, что первые диски Resident Evil Requiem попали к игрокам задолго до премьеры.

Хидеки Камия, который работал над Resident Evil 2, не сдерживал эмоций, защищая труд команды. Он заявил, что ради собственного самоутверждения авторы истоков пренебрегают чувствами фанатов, которые с нетерпением ждут игру, и разработчиков, которые вложили в проект душу.



Геймдизайнер пожелал "тысячу смертей" тем, кто распространил ливни / Фото 24 Канала

Камия вспомнил собственный горький опыт, когда из-за подобного инцидента ключевой сюжетный поворот Resident Evil 2 попал на страницы еженедельного журнала.

По его мнению, люди, распространяющие спойлеры, поступают недостойно и заслуживают самого сурового наказания – быть лишенными возможности играть в видеоигры. Он убежден, что такая деятельность лишает радости все игровое сообщество и с этим трудно не согласиться, пишет NotebookCheck.

Реакция Capcom

Ранее издательство Capcom также отреагировало на инцидент, хотя и в более сдержанном официальном тоне. Компания призвала поклонников не распространять секретные материалы и предупредила, что к борьбе со спойлерами уже привлечена команда юристов.

Релиз Resident Evil Requiem должен состояться 27 февраля на персональных компьютерах (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на новой консоли Nintendo Switch 2. По предварительным данным от инсайдеров, первые профессиональные обзоры на игру появятся лишь за два дня до ее выхода.

Интересные факты о Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem, девятая основная игра культовой серии горрор-шутеров от Capcom. Работа над проектом велась под руководством режиссера Коши Наканиши и с использованием усовершенствованного RE Engine – того же движка, что и в предыдущих частях серии, обеспечивая детальную графику и насыщенную атмосферу ужаса.

Одной из особенностей Requiem станет сочетание двух героев – молодой аналитикини ФБР Грейс Эшкрофт и ветерана Леона С. Кеннеди, каждый из которых предлагает собственный стиль выживания в непростых условиях постапокалиптического Раккун-Сити.