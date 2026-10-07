Создатель Resident Evil Requiem случайно выдал кое-что интересное о DLC

Поклонники культовой серии хорроров неожиданно узнали подробности о грядущем DLC к Resident Evil Requiem. Сценарист проекта случайно раскрыл секрет во время публичного мероприятия, подтвердив, что над новым дополнением ведется активная работа.

Неожиданное признание

Во время выступления на конвенте Meadowlark Comic Con сценарист Гарис Оркин поделился неожиданными подробностями о предстоящем сюжетном дополнении. Автор, ранее создававший сюжет для дополнения Shadows of Rose к Resident Evil Village, сейчас бок о бок сотрудничает с компанией Capcom над новым контентом, пишет IGN.

Основной акцент будущей истории разработчики сделают на персонаже Освелле Спенсере. Если в предыдущих частях франшизы этот персонаж представал как безжалостный гений зла, то в Requiem авторы показали его как человека, полного раскаяния, искренне сожалеющего о создании и распространении вируса Т.

Оркин объяснил свою философию создания антагонистов: каждый злодей всегда считает себя положительным героем собственной истории.

Мы создали сюжетную арку для Спенсера в "Requiem", где игроки лучше понимают этот подход, а в дополнении поймут его еще глубже. Наверное, я не должен был этого говорить, но это так,

– прокомментировал сценарист и нарративный дизайнер проекта Гарис Оркин.

Сценарист также рассказал о работе над Грейс – аналитиком ФБР со скромным полевым опытом, которую автор наделил чертами аутистического спектра для более глубокого раскрытия ее детективного таланта.

Сам Оркин объявил о сотрудничестве с Capcom еще в феврале, которое на тот момент длилось уже 2,5 года. Релиз хоррора состоялся в том же месяце; игра получила 89 баллов на Metacritic, тогда как журналисты IGN наградили игру оценкой 9 баллов из 10.

Компания достигла колоссального коммерческого успеха: за первые 5 дней игроки раскупили 5 миллионов копий, а к апрелю тираж превысил 7 миллионов экземпляров.

Режиссер Коши Наканиси еще весной подтвердил намерение выпустить масштабное сюжетное дополнение, хотя и воздержался от подробностей. Между тем студия уже предложила бесплатное мини-дополнение, сосредоточившись на разработке других проектов франшизы, сообщает издание Insider Gaming. Новая сюжетная история поможет фанатам окончательно раскрыть мотивы одной из самых противоречивых фигур вселенной.