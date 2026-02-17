Новая Resident Evil попала в руки геймеров раньше официального релиза

Предстоящий горрор Resident Evil Requiem от компании Capcom стал доступным для некоторых игроков значительно раньше официальной даты выхода. До полноценного релиза остается еще десять дней, однако в сети уже начали появляться фотографии физических изданий для PlayStation 5.

Фанатам серии стоит быть бдительными, поскольку в ближайшее время интернет могут заполонить сюжетные подробности и спойлеры, рассказывает 24 Канал.

Почему игра оказалась в сети раньше времени?

Причиной подобных утечек стала привычная практика розничных магазинов, которые часто доставляют заказы покупателям раньше установленного срока.

Из-за этого ожидаемые проекты иногда оказываются у пользователей за неделю или даже больше до мировой премьеры. Известный инсайдер AestheticGamer, также известный как Dusk Golem, подтвердил факт наличия ранних копий Resident Evil Requiem.

Кейс с игрой Resident Evil Requiem / Фото Dusk Golem

Почему следует беспокоиться за спойлеры к игре?

По словам Dusk Golem, "шлюзы официально открыты", и поскольку один игрок уже получил доступ к игре, вскоре это сделают и другие, что приведет к массовым утечкам в социальных сетях.

Пользователи форума Reddit уже готовятся к появлению спойлеров и обсуждают методы защиты от них. А тем временем в другой ветке Reddit уже появилось 4-часовое видео из игры.

Официальный выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля для персональных компьютеров, PlayStation 5 (объем загрузки будет содержать 72,88 ГБ, предварительная загрузка стартует 25 февраля, по данным PlayStation Game Size), Xbox Series X и S, а также для Nintendo Switch 2.

Согласно данным AestheticGamer, первые полноценные обзоры от профильной прессы будут опубликованы лишь за два дня до релиза.

Какой будет Resident Evil Requiem?

Напомним, что по сюжету Resident Evil Requiem технический аналитик ФБР Грейс Эшкрофт (дочь Алиссы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak) и ветеран серии Леон Кеннеди расследуют ряд загадочных смертей, вызванных неизвестной болезнью. Игра обещает предложить изобретательных боссов.

Nvidia на CES 2026 представила геймплейный ролик Resident Evil Requiem с акцентом на графических инновациях, таких как трассировка пути и DLSS 4.

