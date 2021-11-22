Riot Games показала первый геймплей файтинга по мотивам игры League of Legends

Представители Riot Games поделились новой информацией о своем файтинге по мотивам League of Legends. Разработчики показали первый геймплей, а также подробнее рассказали об этом проекте.

В 2019 году компания Riot Games анонсировала, что сейчас работает над файтингом по мотивам игры League of Legends. Тогда ее представители показали короткий тизер игры с кодовым названием Project L, а также отметили, что за ее разработку отвечает студия Radiant Entertainment.

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В целом это вся информация, которая появлялась в сети об этом проекте, правда, до вчерашнего дня. Дело в том, что вчера на официальном ютуб-канале Riot Games вышло видео, в котором представители Radiant Entertainment довольно подробно рассказали о своей новой игре. Сразу же стоит отметить, что она пока так и не получила официального названия.

Project L – это файтинг, в котором геймеры играют за команду из двух чемпионов, правда, на поле боя может находиться только один из них. Интересно, что запасной персонаж не сидит без дела, когда его напарник дерется. Разработчики отметили, что такого героя можно будет использовать для проведения определенных комбо и совместных мощных атак. То есть запасной персонаж выступает в роли поддержки.

Авторы отметили, что при работе над управлением использовали принцип "легко научиться, но тяжело стать мастером". Также разработчики рассказали о своей работе над технической составляющей видеоигры. Они отметили, что особое внимание уделят неткоду будущей игры. Для этого они планируют использовать технологии, эффективно работающие в других видеоиграх Riot Games (League of Legends и Valorant)

Напоследок стоит отметить, что разработчики не называли даже приблизительную дату выхода своего проекта. Дело в том, что пока они завершили работы только над основными элементами игры (геймплей, художественный стиль, управление), а вот за другие еще не брались (меню, интерфейс, чемпионы, арены и прочее). Правда, разработчики пообещали, что в 2022 году будут чаще выходить на связь со своей аудиторией. Кстати, последней очень понравилось это видео: 1,6 миллиона просмотров и почти 80 тысяч лайков.

Первый геймплей Project L: видео