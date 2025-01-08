Сайт Ровнотеплоэнерго использует картинку из известной видеоигры о ядерном апокалипсисе

Пользователи TikTok заметили, что на сайте Ровнотеплоэнерго красуется изображение из культовой видеоигры, которое показывает как нужно оценивать угрозу от ядерного взрыва.

Дизайнеры портала rivneteploenergo.com или являются фанатами серии Fallout или же просто облюбовали себе картинку из известной игры, информирует 24 Канал з ссылкой на @workation_memes в TikTok.

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Странный выбор изображения развеселил геймеров

Геймеры подметили, что прямо на главной странице сайта Ровнотеплоэнерго виднеется главный символ постапокалиптической франшизы Fallout – Vault-Boy (Волт-Бой или же Мальчик из хранилища).

Скриншот с портала rivneteploenergo.com / Фото 24 Канал

Созданный Interplay Entertainment "талисман" серии впервые появился в оригинальной игре 1997 года как рекламный персонаж, представляющий корпорацию Vault-Tec, которая построила сеть хранилищ на случай ядерной войны.

Его поза с вытянутым вверх большим пальцем якобы позволяет оценить степень угрозы от ядерного взрыва, виднеющегося на горизонте.

Подробное объяснение метода / Фото с Reddit

С тех пор Уолт-Бой является неотъемлемой частью каждой части Fallout и используется как в интерфейсе, так и в непосредственном игровом процессе или даже маркетинге игр в реальном мире.

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Интересно насколько вирусное видео с находкой с TikTok подняло статистику посещений портала rivneteploenergo.com, потому что геймеров, которые хотят воочию убедиться в правдивости использования этого изображения, точно есть немало.

Возможно, это даже такой план от работников Ровнотеплоэнерго, поскольку впервые об этом "инциденте" заговорили еще весной 2024 года и с тех пор никто так и не убрал картинку с сайта.

Пользователи сети даже шутят, что изображение было выбрано специально, ведь в Ровенской области есть АЭС.