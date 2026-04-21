Исполнитель роли Густава из Clair Obscur Expedition 33 назвал кто должен сыграть героя в экранизации

Актер Чарли Кокс, подаривший голос Густаву из Clair Obscur Expedition 33, рассказал кого из коллег по цеху считает идеальным кандидатом для этой роли в будущей экранизации игры.

Экранизация лучшей видеоигры 2025 года является лишь вопросом времени, ведь о работе над ней известно уже достаточно давно, информирует 24 Канал.

Кого на роль Густава рекомендует Чарли Кокс?

Правда, в сети пока нет никаких деталей о предстоящем проекте. Включая то, кому могут достаться честь сыграть знаковых персонажей, как вот одного из протагонистов игры Густава.

Тем не менее, собственное мнение по этому поводу имеет актер, подаривший голос герою в самой игре.

Чарли Кокс в комментарии для gamesradar+ назвал коллегу, которого он хотел бы увидеть в роли Густава на "большом" экране и специфическое условие.

Я думаю, что им, пожалуй, стоит, если они будут снимать фильм, пригласить Роберта Паттинсона на эту роль, а я должен его озвучивать. Потому что тогда у них был бы почти тот же Густав из игры,

– сказал Кокс.

Геймеры в сети вполне согласились с таким выводом Чарли, ведь звезда "Сумерек", "Микки 17", "Бэтмена" (2022) и ряда других фильмов, и действительно является точным попаданием в образ героя.

Я помню, как спрашивал, считает ли кто-то еще, что Густав похож на Роберта, когда я только начал играть,

– отметил пользователь X @shi_gxrl.

