Rockstar готовится к запуску рекламной кампании GTA 6

Вряд ли есть сегодня более ожидаемая видеоигра чем криминальный экшен с открытым миром GTA VI от Rockstar Games запланированный на весну 2026 года, и, похоже, маркетинговая кампания проекта набирает обороты. Блогер, который специализируется на деятельности Rockstar, обратил внимание на то, что студия открыла вакансии для тестировщиков маркетинговой локализации на 12 различных языков.

Согласно информации videotechuk_, специалисты по локализации будут отвечать за консультирование команд разработки Rockstar по вопросам перевода, а также за проверку и исправление переведенных текстов во всех будущих цифровых маркетинговых материалах компании, рассказывает 24 Канал.

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В отличие от подобной вакансии прошлого года, на этот раз тестировщик локализации нужен для лондонского офиса Rockstar (который поддерживает основные команды), а не для офиса в Линкольне (специализирующегося на переводах игр студии).

Важно отметить, что тестировщики локализации не нужны Rockstar London на постоянной основе. Это временный контракт на 12 месяцев, то есть до лета 2026 года.

Украинского среди этих 12 языков, к сожалению, нет, но если вам важен родной язык в любимой игре – призываем вежливо сообщить об этом rockstar Games в цомережах/

Все это свидетельствует о том, что Rockstar активно готовится к запуску полноценной рекламной кампании для GTA VI. Сейчас игроки имеют лишь два трейлера, 70 скриншотов и некоторые детали о персонажах и локациях.

Дата релиза и ожидания

Из-за недавнего переноса даты выхода Grand Theft Auto VI теперь ожидается 26 мая 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. Мы с нетерпением ждем новые трейлеры и детали, ведь GTA VI обещает стать одной из самых масштабных игр десятилетия.

А тем временем геймеры получили новое представление о масштабах карты GTA 6 благодаря отредактированному скриншоту из игры. Фанаты обнаружили новые здания и детали, свидетельствующие об огромных размерах игрового мира.