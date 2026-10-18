Rockstar отредактировала обложку GTA 6 для гигантского баннера в Париже

Rockstar развернула масштабную рекламную кампанию GTA 6 по всему миру. Однако во время установки гигантского баннера на одной из самых известных башен Парижа фанаты заметили неожиданную деталь.

Внимательные геймеры заметили существенные изменения, произошедшие с обложкой игры, которую разместили на фасаде одного из зданий французской столицы, сообщает Kotaku.

Что именно изменили на парижском баннере

В течение двух недель рабочие крепили огромное рекламное полотно на фасаде одной из башен Les Mercuriales.

Когда 15 октября 2026 года монтаж завершился, фанаты GTA сразу обнаружили отличия от оригинального арт-изображения разработчиков.

Готовый арт / Фото из X

La fresque de Paris sur les tours Mercuriales est quasiment terminée ! La seconde fresque sur les côtes des tours a officiellement débutée ! Merci à Théodore (mebta56) pour les photos ! https://t.co/uJumfdV8vc — Rockstar Mag’ (@Rockstar_Mag) October 14, 2026

В частности, на парижской версии исчез пистолет в руках главной героини Люсии, а также штурмовая винтовка в нижней части артбука, где у персонажа вместо этого осталась лишь поднятая вверх пустая рука.

Сравнение постера с баннером / Фото с Reddit

Размещение подобных гигантских промо-материалов всегда требует длительных согласований с муниципальными властями и владельцами недвижимости.

В то же время во многих европейских странах действуют более строгие правила в отношении демонстрации оружия в общественных местах, чем в Соединенных Штатах Америки. Поклонники быстро заметили, что, например, в Нью-Йорке на аналогичном мурале изображены персонажи с полным арсеналом.

Похоже, владельцы этой башни в Париже не слишком воодушевлены идеей размещать гигантское оружие на фасаде здания,

– считает автор издания Kotaku Зак Звизен.

Несмотря ни на что, выход финального трейлера игры подтвердил, что релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.