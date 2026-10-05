Rockstar привлекла целые отдельные команды для создания лишь одной незначительной детали

Студия Rockstar Games выходит на новый уровень детализации при разработке Grand Theft Auto 6. Чтобы сделать виртуальный мир максимально реалистичным, разработчики привлекли целые отдельные команды сценаристов для создания элементов, которые раньше считались обычным фоном.

Команды сценаристов в нескольких мегаполисах мира

Авторы уделяют особое внимание разговорам обычных прохожих, радиопередачам, юмористическим выпускам и игровой рекламе. Для этого компания собрала специалистов в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне, которые специально пишут диалоги горожан и придумывают сатирические ролики, пишет Insider Gaming.

Творческая группа объединяет людей с самым разнообразным опытом, которых связывает общее чувство юмора и желание высмеять абсурдность человеческого поведения и современной рекламы. Создатели игры считают эти детали полноценной частью игрового опыта.

"Мы собрали потрясающую команду сценаристов и креативщиков, чтобы создать эту игру и весь фоновый шум, который оживляет город и мир",

– прокомментировал старший вице-президент по нарративу Rockstar Games Руперт Хэмпфрис.

Оживший мир накануне релиза

Разработчики не считают эти элементы просто второстепенным фоном, ведь они формируют единую атмосферу погружения.

И никто из нас не считает это просто фоном! Все это часть общего полотна игры, которая создает ощущение жизни в этом сумасшедшем мире,

– добавил Руперт Хэмпфрис.

Несмотря на огромные объемы работы, создатели уверяют, что именно такое внимание к мелочам делает серию культовой и дарит уникальные впечатления от исследования игрового мира. Релиз Grand Theft Auto 6 стремительно приближается, поэтому игроки уже скоро смогут лично оценить масштабы проделанной работы.