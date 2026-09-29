Инсайдер GTA 6 раскрыл информацию о следующей игре Rockstar – разработчики вернут легендарную франшизу

Пока миллионы геймеров ждут выхода GTA 6 и мечтают об анонсе Red Dead Redemption 3, в сети появилась неожиданная информация о следующем проекте Rockstar. Этот выбор удивит всех.

Согласно инсайдерской информации, разработчики вернутся к давно забытой детективной франшизе, сообщает gamesradar+.

Детективный сиквел вместо вестерна

По информации надежного инсайдера, следующей игрой разработчиков станет продолжение детективного нуар-триллера L.A. Noire, а не третья часть популярного вестерна о Диком Западе.

Утечка данных с форума 4chan, которая впоследствии была опубликована на неофициальном сайте GTAForums, указывает на смену локации и сюжетного фокуса. События новой игры будут разворачиваться в Сан-Франциско, где главному герою предстоит выследить знаменитого серийного убийцу по прозвищу Зодиак.

Достоверность этого источника подтвердили предыдущие утечки, касающиеся Grand Theft Auto 6. Инсайдер точно описал игровые механики взаимодействия между главными персонажами Джейсоном и Люсией, включая влияние решений игрока на их романтические отношения.

По его словам, разработчики стремятся сделать новый детективный проект графическим эталоном индустрии, однако релиза придется ждать как минимум до 2030 года. В основном это обусловлено тем, что поддержка GTA 6 займет большую часть ресурсов студии в течение 2027–2028 годов.

Интересно, что такая информация полностью совпадает с намеками, которые давал глава Take-Two Штраус Зельник, о том, что студия еще не закончила с франшизой, а издатели планируют "сделать что-то со всей своей интеллектуальной собственностью".

Оригинальная игра вышла 15 лет назад и рассказывала о расследовании коррупции и наркоторговли в полиции Лос-Анджелеса 1940-х годов.

Трейлер оригинальной игры: смотрите видео

Несмотря на длительную паузу, геймеры по-прежнему интересуются выходом сиквела, хотя он и не вызывает такого ажиотажа, как RDR 3.