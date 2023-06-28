Rockstar готовят ремастер Red Dead Redemption – что на это указывает

Внимательные поклонники студии Rockstar обнаружили информацию, указывающую на то, что разработчики в ближайшем будущем готовятся выпустить ремастер Red Dead Redemption. Детали – в материале.

Вслед за информацией о будущем ремастере одного из самых популярных шутеров в истории индустрии, рейтинговый комитет Южной Кореи "выдал" новость о разработке еще одного важного проекта от именитых разработчиков.

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Речь о настоящих тяжеловесах мира видеоигр – студии Rockstar.

По новой информации, появившейся на сайте южнокорейского Комитета по рейтингу и администрированию игр (GRAC), 27 июня ремастер Red Dead Redemption получил классификацию, а подача заявки состоялась еще раньше – 15 июня.

Ведомство, кстати, оставило игре оригинальный возрастной рейтинг – 18+.

Трейлер Red Dead Redemption: видео

После безумного успеха сиквела, который продался тиражом более 75 миллионов копий, не удивительно, что студия решила "освежить" и оригинал.

Правда, в только что обнародованном рейтинге упоминается только консольная версия игры, хотя это не исключает возможности порта для ПК.

Интересно, что это не в первый раз, когда проект Rockstar "анонсируется" таким методом.

Например, GTA: The Trilogy – Definitive Edition получила рейтинг от GRAC 30 сентября 2021 года, всего за несколько дней до того, как Rockstar официально объявила о предстоящем выходе коллекции и всего за несколько недель до ее релиза – 11 ноября.

Хотя качество ремайстров стало предметом насмешек, поклонники студии надеются, что с Red Dead Redemption дела будут лучше.