Rockstar снова оскандалилась – студию обязали выплатить работникам компенсацию

Rockstar продолжает все чаще фигурировать в скандалах, пока геймеры с нетерпением ожидают релиз Grand Theft Auto 6. На этот раз компания получила штраф от правительства Великобритании.

Rockstar Games попала в список работодателей, которые в 2026 году не выплатили работникам минимальную заработную плату, установленную правительством Великобритании, информирует Dexerto.

Стоит внимания Аналитики назвали самую продаваемую видеоигру 2026 года, по состоянию на сейчас

Rockstar заставят выплатить несколько миллионов компенсации?

Известная игровая студия все чаще появляется в новостях совсем не связанных с видеоиграми.

Не так давно Rockstar была предметом обсуждения на заседании правительства Великобритании и премьер Кир Стармер пообещал взять на контроль ситуацию со скандальными увольнениями.

Аж теперь, юридическое лицо Rockstar Games UK Limited, которое стоит на брендом Rockstar North, появилась в правительственном списке нарушителей HMRC, опубликованном 19 марта.

По данным, 5 сотрудников офиса на Holyrood Road в Эдинбурге, недополучили от работодателя около 372 долларов 65 центов США на одного.

В результате компании было предписано выплатить эту сумму, добавив к ней штраф.

Какие последствия для британских работодателей?