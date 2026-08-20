Последние видеоматериалы, распространяемые в сети, свидетельствуют о том, что злоумышленники получили доступ к полностью рабочей версии будущего хита от компании Rockstar, сообщает 24 Канал.

Что скрывает новая утечка

После подробной карты GTA 6 и видео с игровым процессом в сети продолжают появляться все новые материалы из игры.

В частности, в одном из самых свежих видео главный герой Джейсон Дюваль расстреливает стену из оружия, выбивая пулями слово "LEEK".

Это прямо указывает на то, что авторы утечки под тегом Cyberleek управляют процессом в реальном времени и имеют доступ к рабочей версии игры, а не просто к видеоматериалам, как считалось ранее.

Скриншот из слитого видео / Rockstar

Интересно, что объясняя свою мотивацию, Cyberleek позиционируют себя как борцы против агрессивной монетизации в игровой индустрии и нагло утверждают, что способны проникнуть в любую большую студию. Они выдвинули требования разработчикам и даже призвали рядовых геймеров финансировать их деятельность с помощью криптовалюты.

Всего через неделю стриминговая платформа Netflix должна показать официальный "расширенный взгляд" на GTA 6.

Однако масштаб утечек, которые продолжаются до сих пор, держит в страхе поклонников серии, которые опасаются, что Cyberleek не остановятся и могут выложить в сеть серьезные сюжетные спойлеры, что испортит игровой опыт миллионам игроков.