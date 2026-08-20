Свіжі відеоматеріали, які поширюють у мережі, свідчать про те, що зловмисники отримали доступ до повністю робочої версії майбутнього хіта від компанії Rockstar, інформує 24 Канал.

Що приховує новий витік

Після детальної мапи GTA 6 та відео з ігровим процесом, у мережі продовжують виринати все нові матеріали з гри.

Зокрема, в одному з найсвіжіших відео головний герой Джейсон Дюваль розстрілює стіну зі зброї, вибиваючи кулями слово "LEEK".

Це прямо вказує на те, що автори витоку під тегом Cyberleek керують процесом у реальному часі та мають доступ до робочої версії гри, а не просто до відеоматеріалів, як вважалося раніше.

Скриншот зі злитого відео / Rockstar

Цікаво, що пояснюючи свою мотивацію, Cyberleek позиціонують себе як борці проти агресивної монетизації в ігровій індустрії та нахабно стверджують, що здатні дістатися до будь-якої великої студії. Вони висунули вимоги розробникам та навіть закликали пересічних геймерів фінансувати їхню діяльність за допомогою криптовалюти.

Усього за тиждень стрімінгова платформа Netflix має показати офіційний "розширений погляд" на GTA 6.

Одначе, масштаб зливів, які досі тривають, тримає в страху шанувальників серії, які побоюються, що Cyberleek не зупиняться та можуть викласти у мережу серйозні сюжетні спойлери, що зіпсує ігровий досвід мільйонам гравців.