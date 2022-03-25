В российском Epic Games Store не получится бесплатно получить стратегию Total War: Warhammer

В Epic Games Store на следующей неделе можно будет бесплатно получить игру Total War: Warhammer. Правда, эту стратегию смогут добавить себе в коллекцию не все поклонники видеоигр.

Несколько недель назад российский игровой рынок решила покинуть компания SEGA, а вместе с ней исчезли и ее видеоигры по мотивам вселенной Warhammer. Благодаря ее своевременному решению наконец-то понятно, как на России теперь будут работать бесплатные раздачи в Epic Games Store.

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Почему бесплатные игры до сих пор доступны россиянам

Дело в том, что компания Epic Games пока не планирует блокировать свои видеоигры для россиян, а вместе с этим и традиционные раздачи бесплатных проектов в их фирменном магазине. В начале марта она мотивировала это тем, что другие средства коммуникации пытаются оставаться онлайн в России. Мол, в свободном мире все пути к диалогу должны всегда быть открытыми.

Правда, на территории страны-агрессора такие средства для диалога блокируют свои же структуры. А потому не удивимся, если с такой позицией виновными в чем-то окажутся и представители Epic Games. К примеру, в мощной поддержке украинцев, пострадавших от действий российских орков. Добавим, что согласно последним официальным данным, игроки в Fortnite уже собрали 50 миллионов долларов на гуманитарную помощь.

Почему случай с Total War: Warhammer показателен

Дело в том, что все видеоигры, участвовавшие в прошлых раздачах, русские геймеры могли спокойно получать. А первым проектом, который они не смогут бесплатно забрать, стал Total War: Warhammer. У русских игроков эта стратегия просто не отображается в разделе "Бесплатные игры".

Поэтому, когда на следующей неделе все будут забирать две игры, россияне смогут получить только одну. Отметим, что речь идет о приключенческом экшене City of Brass Free, который разработали бывшие авторы BioShock. Также добавим, что на этот раз там можно бесплатно получить пинбол Demon's Tilt.

Очень вероятно, что подобное правило пока будет распространяться на все бесплатные видеоигры, участвующие в этой акции. Отметим, что представители Epic Games и SEGA пока никак не комментировали российскую проблему с Total War: Warhammer.