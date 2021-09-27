Россыпь фантастических существ: энтузиасты выпустили оригинальную модификацию для игры Minecraft

Энтузиасты создали для видеоигры Minecraft интересный мод под названием "Ice and Fire: Dragons". После его установки в игре появляются драконы, а также немало других фантастических существ.

Мы уже неоднократно рассказывали о различных оригинальных работах поклонников видеоигры Minecraft. У этой игры есть немало преданных фанатов, которые постоянно придумывают что-то интересное, а также берутся за различные креативные проекты.

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Именно за такую оригинальную работу и взялись главные герои этой истории. Над своим модом под названием "Ice and Fire: Dragons" эти энтузиасты начали работать еще в 2017 году. Сначала они планировали просто добавить в игру драконов, правда, со временем поняли, что могут сделать больше. В целом за эти годы они создали уже целый бестиарий фантастических чудовищ. После установки этой модификации в игре действительно появится немало монстров, например, гиппогрифы, гидры, тролли, морские змеи или сирены.

Правда, главной особенностью этой модификации являются все же драконы. Дело в том, что все игроки могут приручать этих фантастических существ, тренировать, а также использовать их для полетов или охоты на других монстров. А еще для них можно изготавливать специальное снаряжение. Сейчас в игре есть ледяные и огненные драконы, а также недавно появился еще один тип этих созданий – ориентированные на молнию. Из интересного еще стоит отметить, что есть в этом моде и новые локации – пещеры драконов, где можно найти яйца этих существ и различные предметы.

Напоследок стоит отметить, что бесплатно загрузить модификацию "Ice and Fire: Dragons" можно по этой ссылке. Также там можно найти подробную инструкцию по ее установке и другую информацию об этом моде.

Модификация "Ice and Fire: Dragons" / Фото с сайта CurseForge