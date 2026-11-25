Игроки GTA 6 нашли способ получить знаменитую гавайскую рубашку Томми Версетти из GTA: Vice City, которую скрывает невероятная пасхалка.

Грандиозный секрет от разработчиков не только дарит главному герою Джейсону наряд легендарного мафиози, но и открывает настоящий портал в ретромир, сообщает MemeioYT в X.

Самая сложная пасхалка в GTA 6

Автором открытия стал блогер под ником Memeio, который потратил три дня на исследование карты и поиск 12 электроподстанций.

Первой подсказкой стал едва уловимый звуковой эффект из GTA: Vice City, который раздался при включении радиобашни в локации Ки-Ленто.

После этого исследователь заметил отдельные буквы на фасадах подстанций вдоль линий электропередач.

После третьей найденной подстанции я начал складывать буквы вместе и понял, что они образуют слово или предложение,

– прокомментировал контент-мейкер Memeio.

Собранные буквы сложились в знаменитый чит-код из GTA: Vice City. Чтобы активировать "пасхалку", нужно нажать рычаги и кнопки на всех 12 подстанциях в четкой последовательности, соответствующей этому коду. Несмотря на сложность задачи, фанат достиг своей цели за 72 часа.

При правильной активации игрок попадает в локацию с графикой 2002 года и атмосферой 1980-х годов, при этом сохраняя модель персонажа из GTA 6.

Демонстрация "пасхалки" в действии: смотрите видео

После выхода оттуда в его распоряжение попадает культовая бирюзовая "гавайка" и байк Томми Версетти.

Учитывая все, что происходит вокруг GTA 6, можно предположить, что в игре еще очень много сюрпризов, которые ждут своего раскрытия. Даже актер, сыгравший в игре одну из ролей, до сих пор не знает, кого он сыграл, и призвал геймеров помочь найти своего персонажа.