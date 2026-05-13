Новая эра цифровой торговли: Valve масштабно обновила Рынок сообщества в Steam

Valve объявила о запуске масштабного бета-обновления для Рынка сообщества Steam. Платформа, которая объединяет миллионы игроков и тысячи игровых проектов, получила инструменты, кардинально меняющие подход к покупке и продаже виртуальных предметов путем обновления интерфейса и функций поиска.

Как Valve меняет внутреннюю экономику Steam?

Компания Valve представила масштабное обновление Steam Community Market, направленное на модернизацию инструментов обнаружения товаров и повышение прозрачности транзакций. На сегодня более 13 000 игр используют эту площадку для обмена предметами сообщества, а более 700 проектов интегрировали в нее внутриигровые вещи. Поскольку игровые экономики значительно переросли существующие инструменты просмотра, разработчики решили внедрить более глубокое понимание данных об активах непосредственно в интерфейс магазина, пишет GamesRadar.

Одним из наиболее заметных изменений стал переход к более широкому макету страниц, который использует всю ширину экрана для удобного просмотра. Теперь страницы предметов содержат больше визуальной информации, а новые результаты загружаются автоматически при прокрутке вниз.

Иногда вам просто нужен больший вид, и теперь вы его имеете,

– прокомментировала команда Valve в официальном сообщении.

Особое внимание уделили визуализации. Вместо общих изображений-заполнителей пользователи теперь видят уникальные рендеры конкретных предметов, выставленных на продажу. Больше всего это почувствуют игроки Counter-Strike 2. Для этой игры Valve сгенерировала более 27 000 000 уникальных изображений, чтобы отобразить особенности каждого скина, включая уровень износа, показатель float и шаблоны паттернов. Это позволяет покупателям оценивать внешний вид вещи без необходимости запускать игру.



Так выглядит страница магазина теперь / Изображение Valve

Помимо визуальной составляющей, обновление принесло более глубокую интеграцию данных об аксессуарах. Теперь на странице лота отображаются прикрепленные наклейки и брелоки с прямыми ссылками на их собственные страницы на рынке и указанием текущей стоимости. Система динамических фильтров, построена на базе существующих данных о предметах, позволяет мгновенно отсеивать нужные варианты по специфическим характеристикам, пишет Neowin.

Эти фильтры построены на основе существующих данных о предметах, поэтому вы можете фильтровать (а иногда и искать) по любым известным нам параметрам,

– сообщили в Valve.

Для упрощения навигации Valve внедрила группировку похожих предметов, пишет Pley. Например, различные версии одного скина по уровню износа теперь собраны на одной странице с отдельными вкладками. Это позволяет быстро сравнивать цены и просматривать графики объемов торгов для каждой категории отдельно.

Кстати, графики также были переработаны: теперь они показывают не только колебания цены, но и данные о количестве проданных единиц, что дает лучшее понимание ликвидности рынка.

Важно, что эти нововведения станут доступными для большинства разработчиков автоматически. "Многие из сегодняшних изменений не требуют дополнительных игровых данных, чтобы сделать Рынок лучшим для всех пользователей и игр", – объяснили разработчики Valve. Любая игра, использующая стандартную систему инвентаря использует стандартную систему инвентаря Steam, получит преимущества от динамических фильтров без дополнительной работы со стороны девелоперов.

Как реагируют пользователи

Реакция сообщества, за которой наблюдал 24 Канал, оказалась чрезвычайно положительной. Многие пользователи отмечают, что новый функционал делает использование сторонних аналитических сервисов лишним:

Это почти полностью отменяет потребность в сторонних инструментах,

– прокомментировал один из игроков в комментариях.

По словам Valve, обновление "будет ощущаться прекрасно во всем, независимо от того, пришли вы просто посмотреть или точно знаете, что ищете".

Можно ли уже пользоваться?

Сейчас обновленный Рынок сообщества находится на стадии бета-тестирования, которое открыто для всех желающих. Пользователи имеют возможность в любой момент вернуться к старому дизайну страниц, если они этого захотят.

Valve призывает игроков оставлять свои отзывы на специальной странице обсуждений в Steam, чтобы улучшить систему перед финальным релизом.

Steam Community Market – это внутренняя цифровая торговая площадка платформы Valve в сервисе Steam, где пользователи могут покупать и продавать виртуальные предметы за средства Steam Wallet. Фактически это отдельная экономическая система внутри игровой экосистемы Valve. Рынок запустили еще в 2012 – 2013 годах вместе с системой коллекционных карточек Steam, сообщает 24 Канал.

Принцип работы Steam Community Market похож на классическую биржу. Пользователь выставляет предмет из своего инвентаря на продажу, устанавливает желаемую цену, а покупатель покупает предмет по текущей стоимости или создает заявку на покупку по более низкой цене. Система автоматически сводит продавцов и покупателей. При этом Valve взимает комиссию – стандартный сбор Steam и отдельную комиссию разработчика игры, если она предусмотрена.

Ключевая особенность Steam Community Market заключается в том, что деньги нельзя вывести напрямую на банковскую карточку. После продажи предмета средства попадают в Steam Wallet и могут использоваться только внутри экосистемы Steam – для покупки игр, DLC, других предметов или программ.

Именно поэтому Valve юридически позиционирует рынок не как финансовую биржу, а как внутреннюю площадку цифровых товаров. В то же время вокруг Steam возникла огромная посторонняя экономика с независимыми сайтами для торговли скинами за реальные деньги.

Функционирование Steam Community Market регулируется правилами Valve и системой Steam Guard. Если аккаунт не защищен двухфакторной авторизацией, продажи могут задерживаться до 15 дней. Это сделано для борьбы со взломами аккаунтов и мошенничеством, говорится на steam.fandom.com.

Какова ситуация в последнее время на Рынке предметов в Steam

В последние годы Steam Community Market все больше напоминает финансовый рынок. Особенно это касается предметов из Counter-Strike 2, Dota 2 и Team Fortress 2. Некоторые редкие скины в CS2 продаются за десятки тысяч или даже сотни тысяч долларов. Из-за этого появились целые сообщества трейдеров, инвесторов и спекулянтов, которые отслеживают колебания цен почти как на фондовом рынке.

В последнее время ситуация на Steam Community Market очень нестабильна, особенно в сегменте CS2. В 2025 году Valve внесла изменения в механику Trade Up контрактов в Counter-Strike 2, из-за чего рынок буквально взорвался. Часть дешевых скинов резко выросла в цене, а некоторые дорогие предметы наоборот обвалились. Это привело к массовой панике, перегрузке рынка и огромным скачкам стоимости предметов, пишет SkinPulse.

В 2026 году рынок частично стабилизировался, но волатильность все еще остается высокой. Аналитики отмечают рост цен на ножи, перчатки и редкие скины AK-47 и AWP. Коллекционные предметы с уникальными "float"-значениями, редкими паттернами или старыми турнирными наклейками продаются особенно активно, отмечает CSBoard.

Steam Community Market также все чаще попадает под юридическое внимание. Valve уже сталкивается с исками относительно механик лутбоксов и азартных элементов в CS2 и других играх. Истцы утверждают, что рынок скинов фактически создает полулегальную экономику азартных игр, особенно из-за возможности перепродажи предметов и использования их на сторонних gambling-сайтах, сообщает PC Gamer.

Какие именно предметы продают на Steam Community Market

На Steam Community Market продают огромное количество цифровых предметов. Самыми популярными являются скины оружия, ножи, перчатки, кейсы, стикеры и агенты из Counter-Strike 2. Также активно торгуются косметические предметы из Dota 2, Team Fortress 2, Rust, PUBG и других игр, отмечает 24 Канал.

Отдельной категорией является Steam Trading Cards – цифровые коллекционные карточки, которые выпадают во время игры. Их можно продавать, обменивать или использовать для создания значков профиля. Также на рынке продают фоны профиля, эмодзи, бустеры карточек, предметы событий и сезонные коллекционные вещи.

Иногда на Steam Community Market появляются совсем странные товары. Например, предметы из малоизвестных игр-кликкеров или мемных проектов. Некоторые из них искусственно разгоняются спекулянтами. В отдельных случаях даже обычные картинки или "банановые" скины из инди-игр продавались за сотни или тысячи долларов из-за дефицита или ажиотажа.