Cyberpunk 2077 получит украинскую локализацию с выходом DLC Phantom Liberty

На презентации Xbox Showcase показали новый трейлер предстоящего дополнения для Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty, которое помимо всего прочего принесет в игру официальную украинскую локализацию.

Презентация Xbox Showcase произвела настоящий фурор, ведь на ней было анонсировано немало интересных проектов, среди которых украинских геймеров особенно обрадовало DLC для Cyberpunk 2077, сообщает 24 Канал.

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На яркой сцене Киану Ривз представил новый трейлер Phantom Liberty (Иллюзия свободы) – единственного масштабного дополнения для Cyberpunk 2077, где его альтер его Джонни Сильверхенду и главному герою Ви придется погрузиться в шпионские игры и освободить из лап похитителей президента Новых Соединенных Штатов Америки.

Геймплейный трейлер: видео

Для украинских геймеров новость о скором выходе DLC, который состоится уже 26 сентября, стала еще более радостной из-за того факта, что вместе с ним игра получит полную текстовую украинскую локализацию.

По словам разработчиков из CD Projekt им понадобилось более года, чтобы перевести и адаптировать более миллиона слов из диалогов, внутриигрового текста и интерфейса.

Затем также было проведено масштабное тестирование, призванное убедиться, что украиноязычные игроки получат наилучшее впечатление от конечного результата.

Дополнение уже можно предзаказать в цифровых магазинах.