Кого выбрали вместо s1mple?

Об этом Всеволод "s-chilla" Щуров рассказал во время недавнего стрима. По его словам, у команды был шанс привлечь Костылева, но в итоге она подписала Владимира "Woro2k" Велетнюка, пишет Dust2.

Если хронология s-chilla верна, переговоры с s1mple пришлись на март или апрель 2025 года. Это был период незадолго до того, как s1mple вышел на замену в составе FaZe на BLAST.tv Major Austin. То есть Костылев тогда уже мог вернуться на соревновательный сервер, а у Passion UA была возможность воспользоваться этим моментом.

Деньги на подписание s1mple, вероятно, поступили бы от футболиста Александра Зинченко. Он долгое время был лицом Passion UA, пока не начал дистанцироваться от организации, когда та оказалась в финансовых затруднениях.

Ранее мы писали о долгах Passion UA перед бывшими игроками на фоне распада организации.

Что s-chilla сказал о s1mple и jackasmo?

Впоследствии s-chilla добавил, что s1mple пытался убедить BC.Game подписать украинца из fnatic Никиту "jackasmo" Скибу. По мнению Щурова, Костылев хорошо разбирается в поиске перспективных игроков.

У s1mple хороший глаз на таланты,

– прокомментировал бывший игрок Passion UA Всеволод "s-chilla" Щуров.

Сам Костылев, которого называют лучшим игроком в истории CS:GO, таким образом мог бы помочь не только игрой, но и выбором будущих звезд.