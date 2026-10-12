Кого обрали замість s1mple?

Про це Всеволод "s-chilla" Щуров розповів під час нещодавнього стріму. За його словами, команда мала шанс залучити Костилєва, але зрештою підписала Володимира "Woro2k" Велетнюка, пише Dust2.

Якщо хронологія s-chilla точна, перемовини з s1mple припали на березень або квітень 2025 року. Це був період незадовго до того, як s1mple вийшов на заміну в складі FaZe на BLAST.tv Major Austin. Тобто Костилєв тоді вже міг повернутися на змагальний сервер, а Passion UA мала нагоду скористатися цим моментом.

Гроші на підписання s1mple, імовірно, надійшли б від футболіста Олександра Зінченка. Він довго був обличчям Passion UA, доки не почав дистанціюватися від організації, коли вона опинилася у фінансових складнощах.

Раніше ми писали про борги Passion UA перед колишніми гравцями на тлі розпаду організації.

Що s-chilla сказав про s1mple та jackasmo?

Згодом s-chilla додав, що s1mple намагався переконати BC.Game підписати українця з fnatic Микиту "jackasmo" Скибу. На думку Щурова, Костилєв добре розуміється на пошуку перспективних гравців.

У s1mple гарне око на таланти,

– прокоментував колишній гравець Passion UA Всеволод "s-chilla" Щуров.

Сам Костилєв, якого називають найкращим гравцем в історії CS:GO, таким чином міг би допомогти не лише грою, а й вибором майбутніх зірок.