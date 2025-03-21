Украинец s1mple рассказал о любимой игре, и это не CS2, в которую он обычно играет на pro-сцене

Украинский киберспортсмен Александр Костылев, известный поклонникам Counter-Strike 2 как s1mple, сейчас представляет команду Natus Vincere, к которой присоединился уже в третий раз. Однако оказывается, вовсе не CS2 является сейчас его любимой игрой. Поскольку он находится в инактиве, игрок говорит, что проводит больше времени в другом проекте от Valve.

До свидания, Counter-Strike 2

Александр Костылев не участвовал в соревнованиях с момента его короткой работы с Falcons в конце 2024 года. Поэтому свободного времени у него, кажется, теперь много. По его словам, сейчас он больше играет в Dota 2, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dust2.

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Я смотрю Counter-Strike, люблю его и играю в него, но сейчас я больше играю в Dota 2, чем в CS2,

– сказал s1mple во время разговора с Артуром Нерчуком, который в киберспортивном мире известен как ZLOY.

Нерчук – стример и блогер, чей контент посвящен игровым стримам и влогам. В одном из последних своих видео он встретился с Костылевым в Румынии.

В какой-то момент они даже пошутили, что s1mple может перейти в одну из команд Dota 2, чтобы объединиться с такими известными игроками, как Богдан "Iceberg" Василенко и Мирослав "Mira" Колпаков, которые также являются украинцами. Первый сейчас не имеет команды, а второй играет за Aurora Gaming.

Поскольку s1mple не транслирует свои игры в Dota 2 на Twich, а его профиль в Steam является частным, неизвестно, сколько часов он провел в игре от Valve. Однако, по его словам, играет он ежедневно.

Пока непонятно, что вернется s1mple на профессиональную сцену Counter-Strike. В Natus Vincere он выигрывал награду "Лучший игрок года" по версии HLTV в 2018, 2021 и 2022 годах, поэтому является ценным членом команды.