Легендарный s1mple возвращается на профессиональную сцену Counter-Strike 2, однако будет играть не за NAVI

Киберспортивный мир ошарашила новость о том, что лучший игрок в истории CS:GO Александр "s1mple" Костылев возвращается в киберспортивный Counter-Strike 2 после перерыва, но будет играть не за коллектив Natus Vincere.

В октябре 2023 года стало известно, что звезда NAVI и соревновательного Counter-Strike в целом – Александр Костылев решил взять перерыв в профессиональной карьере, сообщает 24 Канал.

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С тех пор форма коллектива явно пошла на спад, но это уже совсем другая история.

19 февраля 2024 года стало известно, что легендарный s1mple вернется на киберспортивную сцену, но на в составе "рожденных побеждать".

Новость о том, что Костылев присоединится к арабской команде Falcons на правах месячной аренды ошарашила игровое сообщество.

Хотя на бумаге это всего лишь короткая аренда, которая может помочь Александру набрать форму, среди украинских поклонников киберспорта возникли нешуточные опасения, что таким образом s1mple прощупывает почву для будущего полноценного трансфера.

Обновленный состав Falcons / Скриншот с HLTV

Масла в костер этих размышлений подбросил комментарий CEO Natus Vincere.

Это аренда на месяц. Относительно опций пролонгации аренды или возможного выкупа игрока – пока мы не разглашаем детали, – заявил Алексей "ХАОС" Кучеров.

За тот месяц, что s1mple будет работать под руководством легендарного тренера Falcons – Дэнни "zonic" Соренсена, команда примет участие лишь в 1 крупном турнире – BLAST Premier Spring Showdown 2024 с призовым в скромные 135 тысяч долларов.

, турнир пройдет с 6 по 10 марта 2024 года.

Теперь к этому соревнованию будет приковано еще больше внимания, ведь то сможет ли Костылев помочь новому, пусть и пока что временному коллективу, занять достойное место существенно повлияет как на цену украинца, так и на планы большого количества организаций и NAVI в частности.