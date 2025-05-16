Загадочный баг Saints Row 2 оказался вырезанной механикой

Один из самых странных багов в Saints Row 2, который годами мучил геймеров, оказался остатком механики, которую разработчики вырезали из игры.

С момента релиза Saints Row 2 прошло долгих 17 лет, и вот стала известна тайна одного из самых известных багов видеоигры, сообщает 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

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Не спонтанное самовозгорание, а кусок вырезанной механики

От выхода в 2008 году и до сих пор многие геймеры столкнулись в игре с феноменом "человека-факела" – бага, когда все тело главного героя охватывает пламя, которое, впрочем, не оказывает ему никакого вреда.

Со временем геймеры даже научились намеренно вызывать подобный эффект просто ради смеха.

Демонстрация подобного случая – посмотрите видео

Несмотря на это, фанаты игры годами гадали почему же такая возможность вообще появилась в игре и хотя можно подумать, что это какая-то пасхалка на Благодатный огонь, на самом деле все довольно прозаичнее.

Директор по цифровому сохранению Рочестерского Национального музея игры, который курирует Всемирный зал славы видеоигр – Эндрю Борман глубоко исследовал историю создания игр ныне не существующей студии Volition и поделился интересным фактом.

История производства второй игры показывает некоторые странные элементы, которые в конце концов были вырезаны, например механика "человеческого факела", где вы поджигаете себя и бежите, например, через торговый центр. Но, кажется, ее вырезали ближе к концу разработки,

– говорит Борман.

Точно неизвестно чего создатели проекта пытались достичь и как в конечном итоге должна была использоваться упомянутая механика, однако ее удаление очевидно прошло не так гладко, как того бы хотелось, что оставило в игре памятную ошибку, которая веселила и вгоняла в ступор целые поколения геймеров.