Epic Games Store назвал самые ожидаемые игры 2023 года: среди них украинская

Epic Games Store раскрыл последние данные о продажах и назвал 20 самых ожидаемых игр 2023 года. В список попала одна украинская игра и некоторые игры довольно популярных франшиз.

Epic Games Store, представленный в декабре 2018 года, не тратил много времени на то, чтобы позиционировать себя как крупнейшего конкурента Steam. Магазин быстро обогнал Origin и Uplay, принадлежащие EA Play и Ubisoft Connect соответственно.

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Самые ожидаемые игры 2023 года

В рамках своего последнего отчета Year in Review компания из Северной Каролины опубликовала неупорядоченный список 20 самых ожидаемых игр 2023 среди своих пользователей:

Star Wars Jedi: Survivor,

Assassin's Creed Mirage,

Skull and Bones,

The Last of Us Part 1,

Tchia,

Crime Boss: Rockay City,

Hades 2,

STALKER 2: Heart of Chernobyl ,

, Witchfire,

Хонкай: Star Rail,

Dead Island 2,

RawMen,

Suicide Squade,

Alan Wake 2,

RedFall,

The Lord of the Rings: Возврат к Moria,

The Wolf Among Us,

ARC Raiders,

Sins of a Solar Impire,

Ravenlok.

Рейтинг, вероятно, получили благодаря опросам пользователей. Поскольку не каждая игра из перечня может быть включена в список пожеланий Epic Games Store.

Самые ожидаемые игры 2023 года / Epic Games Store

Недавно опубликованный отчет также показал, что цифровой магазин имеет более 230 миллионов пользователей ПК с начала года, что на 19% больше, чем в 2021 году.

Epic Games Store также имел 68 миллионов активных пользователей в декабре, что на 10% больше, чем в 2021 году. В то же время, на платформе наблюдалось незначительное снижение продаж, которое составило 820 миллионов долларов США в течение 2022 года, что на 20 миллионов долларов меньше, чем в предыдущем году.