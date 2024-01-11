Самые ожидаемые игры 2024 года: какие проекты выйдут уже в этом году

В течение 2023 геймерское сообщество получило целый ряд приятных новых игр. Стоит вспомнить только такие проекты как Hogwats Legacy, Diablo 4, Baldur's Gate 3 или Counter-Strike 2.

После такого успешного года для индустрии поклонники справедливо ожидают "продолжения банкета" и в 2024 году. Какие яркие игры появятся уже в этом году – читайте в подборке 24 Канала.

Читайте также Гемблинг в цифрах и трендах: как прошел 2023 год для индустрии

STALKER 2: Heart of Chornobyl

Мы просто не могли начать этот рейтинг с любой другой игры. Без сомнения продолжение "Сталкера" является самым ожидаемым событием для большинства украинских геймеров в 2024 году.

Разработчики из GSC Game World обещают, что в игре будет один из самых больших открытых миров в сетинге постапокалипсиса, а также масштабный нелинейный сюжет. Решения игрока будут влиять на судьбу персонажей, локальные события и на мир в целом.

Релиз игры запланирован уже на первый квартал 2024 года, то есть не позже, чем в марте. Впрочем, точная дата пока остается неизвестной. Самым вероятным вариантом кажется февраль.

Трейлер игры STALKER 2: смотрите видео

Tekken 8

Это первая из самых ожидаемых игр в 2024 году. Релиз Tekken 8 запланирован уже на 26 января. Поэтому уже через 2 недели игра позволит начать год счастливого геймера.

Продолжение популярного файтинга сохраняет основные механики предыдущих серийных игр. Проект будет включать сюжетную кампанию, похожую на ту, которую мы видели в Tekken 7.

Трейлер игры Tekken 8: смотрите видео

Dragon's Dogma 2

В долгожданном продолжении Dragon's Dogma 2 вас ждет глубокий фэнтезийный мир, в котором захочется исследовать каждый уголок.

В путешествии к вам присоединятся пешки – загадочные потусторонние существа, настолько уникальные, что вам покажется, будто вас сопровождают настоящие живые игроки. Релиз игры запланирован на 22 марта.

Трейлер игры Dragon's Dogma 2: смотрите видео

Black Myth: Wukong

Это ролевой экшн, основанный на классическом китайском романе "Путешествие на Запад". Став Избранным, вы отправитесь в приключение, полное испытаний и чудес. В ней вам придется разгадать тайну великой легенды.

Персонажем игрока является обезьяна, которая должна одолеть многочисленных врагов. Помимо обычной формы, у главного героя есть возможность превращаться в насекомое или гигантского монстра. Релиз игры намечен на 20 августа.

Трейлер игры Black Myth: Wukong – смотрите видео

Warhammer 40 000: Space Marine 2

Яркий шутер от третьего лица. Главным героем игры останется Титус – лейтенант космодесантников из первой Space Marine. Ему будет противостоять раса Тиранидов.

В течение всей кампании Титуса сопровождают другие космодесанты Чейрон и Гадриэль, которыми могут управлять другие игроки в кооперативном многопользовательском режиме или искусственный интеллект в одиночной игре. Релиз игры состоится 9 сентября.

Трейлер игры Warhammer 40 000: Space Marine 2 – смотрите видео