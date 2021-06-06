Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: эволюция Call of Duty и игры о зомби

6 июня 2021 , 19:33
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Источник:

24 канал

На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Геймеры показали эволюцию серии Black Ops, а также попытались найти одну игру про зомби.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: работа для Димитреску и точность Ubisoft

10 место - Классика жанра

Количество лайков – 3 тысячи

Автор – KaliMasSpaghetti

Вражеская команда, которая заслуживает место в финале
Моя "плохая команда", которая кому-то достанется в финале

9 место – Когда разбираешься в черной магии

Количество лайков 11 тысяч

Автор – Allstarhit

8 место – Эволюция серии Call of Duty Black Ops

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – youWalshkin

7 место – Не хватает наличных, незнакомец?

Количество лайков19 тысяч

Автор – areohseawhy

6 место – Грустная правда

Количество лайков28 тысяч

Автор – Quamikaze71

И они называют нас плохими.

5 место – Подержите их напиток

Количество лайков47 тысяч

Автор – Moggybutt

Игроки в шутеры от первого лица: этот HUD плохой, он мешает нормально играть.
Игроки в MMO:

4 место – Что-то остается неизменным

Количество лайков65 тысяч

Автор – nanofixed

До пандемии
Во время пандемии
После пандемии

3 место – Правда о World of Warcraft

Количество лайков71 тысяча

Автор – Castle_Ravenloft

 – Нет, пожалуйста, я был "чистым" в течение нескольких лет
 – Нет, нет, нееет
 – Вы успешно повторно подписались на World of Warcraft

2 место – Все игры о зомби такие

Количество лайков77 тысяч

Автор – SrGrafo

 – Что это за игра про зомби?
 – Та что с веселым геймплеем и бессмысленной историей.
 – Ты хоть представляешь, насколько это "сужает" круг поиска?

1 место – Тонкий лед

Количество лайков96 тысяч

Автор – Sfjklm

 – Хорошо, давай вернемся к игре
 – Помой свои руки от доритос

Автор: Олег Шагалієв