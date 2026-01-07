Эти три проекта были самыми популярными консольными играми в 2025 году

Аналитические данные показали интересную тенденцию: самые популярные игры на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в Соединенных Штатах остались идентичными в течение двух последних лет. По информации аналитика Мэта Пискателлы из компании Circana, пятерка лидеров 2025 года полностью повторила список 2024-го.

Какие игры доминируют на консолях?

Рейтинг наиболее популярных проектов составили исключительно мультиплеерные онлайн-игры: Fortnite, Call of Duty, Grand Theft Auto 5, Roblox и Minecraft. На PlayStation 5 эта последовательность игр в списке осталась абсолютно идентичной по сравнению с предыдущим годом. Зато владельцы консолей Xbox Series увидели определенные изменения в расположении позиций, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

На платформе от Microsoft первое место перешло от Call of Duty к Fortnite, тогда как шутер от Activision опустился на вторую строчку. Также произошло изменение между Grand Theft Auto 5 и Minecraft – эти проекты обменялись позициями в рейтинге, пишет Мэт Пискателла, старший директор и консультант по вопросам индустрии видеоигр в Circana.

Методика подсчета базировалась на проценте активных пользователей панели, которые запускали каждую из игр.

Доминирование онлайн-игр с поддержкой регулярных обновлений выглядит вполне логичным. Несмотря на то, что однопользовательская игра Clair Obscur: Expedition 33 получила многочисленные награды, включая главный приз The Game Awards 2025, она не смогла конкурировать по показателям активности с проектами из списка. Причина заключается в принципиально разной природе этих продуктов – игры жанра live service предлагают постоянно обновляемый контент и почти неограниченную реиграбельность.

Все пять проектов из рейтинга объединяет одна общая черта: они обеспечивают игрокам возможность возвращаться к геймплею снова и снова благодаря мультиплеерным режимам, регулярным апдейтам и оживленным сообществам.

Чего ждать дальше?

Однако эксперты предполагают, что стабильность этого списка может нарушиться уже в следующем году. Потенциальным претендентом на вхождение в элитную пятерку называют Arc Raiders, шутер от студии Embark. Эта игра затмила по уровню ожиданий даже такие масштабные проекты, как Battlefield 6 и Call of Duty: Black Ops 7, став наиболее популярным шутером 2025 года. Впрочем, релиз в конце октября 2025-го не оставил достаточно времени, чтобы игра успела пробиться в рейтинг самых популярных игр в целом по итогам года.

Если Arc Raiders сможет поддерживать набранный импульс и регулярно обновлять контент, у нее есть шансы попасть в престижный клуб. Однако вытеснить кого-либо из пятерки текущих лидеров будет чрезвычайно сложно, ведь каждый из этих проектов имеет многолетнюю историю и миллионы преданных фанатов по всему миру.