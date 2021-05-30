Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: работа для Димитреску и точность Ubisoft

Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент, а мы собираем лучшие их работы. На этой неделе они нашли новую работу для Димитреску и вспомнили об исторической точности в играх от Ubisoft.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: настоящая боль и "вечнозеленая" GTA V

10 место – Классический Марио

Количество лайков – 15 тысяч

Автор – sohpar

– Запрыгивай в кровать, Марио, я жду тебя

– Хуп

– Пииич

– Нееет...

9 место – Пика Пика

Количество лайков – 19 тысяч

Автор – MarkTheRobot

Когда вы входите в горный тоннель, а ваш Пикачу владеет умением вспышка

– Браво шесть, идет Пика

8 место – Ведь правда

Количество лайков – 47 тысяч

Автор – NaveenTheBean

Никто:

Советы на экране загрузки: в игру можно играть.

7 место – Историческая точность

Количество лайков – 48 тысяч

Автор – steampunk1914

Ubisoft в 2007 году: мы удалили арбалет, чтобы сохранить историческую точность.

Ubisoft в 2020 году:

6 место – Классика

Количество лайков – 50 тысяч

Автор – midnighthunder0

Мужчины такие: где кетчуп?

Также мужчины: снайпер в том здании, в 400 ярдах от этих деревьев.

5 место – Будущее уже близко

Количество лайков – 70 тысяч

Автор – Apogamicisuridae70

Родители сегодня: нельзя брать эту игру, она жестокая.

Родители в будущем: нельзя брать эту игру, она очень плохая.

4 место – Все знают ответ

Количество лайков – 99 тысяч

Автор – SrGrafo

– Мы выиграли!

– Это значит, что враждебные игроки наблюдают за нами.

– Мы должны уже стрелять в воздух, как глупые обезьяны?

3 место – Разработчики Ratchet & Clank разбираются в мемах

Количество лайков – 101 тысяча

Автор – PatFury

2 место – Леди Димитреску уже может стримить

Количество лайков – 103 тысячи

Автор – areohseawhy

Cheesepufftz задонатил 5 долларов и написал: ты можешь пукнуть в микрофон?

1 место – Клиент всегда прав

Количество лайков – 143 тысячи

Автор – authorsofwrestling

– Милый, что угодно за 50 долларов.

– Ты можешь посидеть со мной в комнате, пока я играю в Silent Hill 2, чтобы было не так страшно?