Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: работа для Димитреску и точность Ubisoft

Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент, а мы собираем лучшие их работы. На этой неделе они нашли новую работу для Димитреску и вспомнили об исторической точности в играх от Ubisoft.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: настоящая боль и "вечнозеленая" GTA V
10 место – Классический Марио
Количество лайков – 15 тысяч
Автор – sohpar
– Запрыгивай в кровать, Марио, я жду тебя
– Хуп
– Пииич
– Нееет...
9 место – Пика Пика
Количество лайков – 19 тысяч
Автор – MarkTheRobot
Когда вы входите в горный тоннель, а ваш Пикачу владеет умением вспышка
– Браво шесть, идет Пика
8 место – Ведь правда
Количество лайков – 47 тысяч
Автор – NaveenTheBean
Никто:
Советы на экране загрузки: в игру можно играть.
7 место – Историческая точность
Количество лайков – 48 тысяч
Автор – steampunk1914
Ubisoft в 2007 году: мы удалили арбалет, чтобы сохранить историческую точность.
Ubisoft в 2020 году:
6 место – Классика
Количество лайков – 50 тысяч
Автор – midnighthunder0
Мужчины такие: где кетчуп?
Также мужчины: снайпер в том здании, в 400 ярдах от этих деревьев.
5 место – Будущее уже близко
Количество лайков – 70 тысяч
Автор – Apogamicisuridae70
Родители сегодня: нельзя брать эту игру, она жестокая.
Родители в будущем: нельзя брать эту игру, она очень плохая.
4 место – Все знают ответ
Количество лайков – 99 тысяч
Автор – SrGrafo
– Мы выиграли!
– Это значит, что враждебные игроки наблюдают за нами.
– Мы должны уже стрелять в воздух, как глупые обезьяны?
3 место – Разработчики Ratchet & Clank разбираются в мемах
Количество лайков – 101 тысяча
Автор – PatFury
2 место – Леди Димитреску уже может стримить
Количество лайков – 103 тысячи
Автор – areohseawhy
Cheesepufftz задонатил 5 долларов и написал: ты можешь пукнуть в микрофон?
1 место – Клиент всегда прав
Количество лайков – 143 тысячи
Автор – authorsofwrestling
– Милый, что угодно за 50 долларов.
– Ты можешь посидеть со мной в комнате, пока я играю в Silent Hill 2, чтобы было не так страшно?