Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: неожиданный лидер и интересный раннер
Источник:24 канал
На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр изменений очень мало. Хотя и стоит отметить появление одной очень интересной новинки от французской студии VOODOO.
Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.
Топ за прошлую неделю Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: войны клонов и оригинальная головоломка
Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:
- My Talking Angela 2
- Trading Master 3D Fidget Pop
- Fidget Trading 3D Fidget Toys
- Brain Love Story Brain Puzzle Games
- Count Masters
- Bridge Race
- Run Rich 3D
- Subway Surfers
- Hair Challenge
- Battlegrounds Mobile India
На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр интересных перестановок очень мало, хотя лидер и изменился. На 1 место достаточно неожиданно запрыгнула видеоигра My Talking Angela 2. Также в тройке лучших пока удерживаются две почти одинаковые игры: Trading Master 3D Fidget Pop и Fidget Trading 3D Fidget Toys. Кажется, поклонникам мобильных проектов очень понравилось заниматься бартером.
Продолжает свой подъем головоломка Brain Love Story Brain Puzzle Games, которая на этот раз остановилась уже на 4 месте. Сразу за ней находится видеоигра Count Masters, которая потеряла за последнюю неделю несколько позиций. В целом во второй половине топа пока без особых изменений (Bridge Race, Subway Surfers и Hair Challenge), хотя и стоит отметить падение королевской битвы Battlegrounds Mobile India, которая опустилась сразу на 10 место.
На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинула только одна видеоигра – Fat 2 Fit! (17 место). А впервые в рейтинг попала:
Run Rich 3D – игра, которая очень понравилась игрокам из Бразилии и США. По жанру это очередной представитель "семьи" раннеров, но со своей оригинальной концепцией. В целом геймплейно все очень просто: во время забегов нужно собирать деньги, а также обходить различные вредные предметы (игровые автоматы или алкоголь). А все это нужно делать для того, чтобы главный герой добрался до финиша в модном наряде. Разработчики отмечают, что в видеоигре немало уникальных уровней, а также интуитивно простое управление.
Геймплей видеоигры Run Rich 3D: видео